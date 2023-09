Ružomberok postúpil do skupinovej fázy, Ostravu zdolal o sedem bodov

Juraj Suja, tréner Ružomberka: „Rozmýšľali sme v kontexte dvoch zápasov, zabudli sme na minulý týždeň. Stretnutie sme otvorili výborne, mali sme 11-bodový náskok, ale potom sme súperovi katastrofálnou druhou štvrtinou dali šancu na postup do skupinovej fázy Európskeho pohára. Veľmi ma to mrzí, ale potom sme sa zmátožili a dievčatá to ubojovali.“