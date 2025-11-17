Keď prichádzal, čakal väčšiu minutáž. Reprezentačný pivot opúšťa Slovan

PRIEVIDZA. Pätnásť sobotných minút v Komárne bolo pre Maroša Zelizňáka poslednou kapitolou v drese BC Slovan Bratislava.
Reprezentačný pivot mení pôsobisko v rámci Tipos SBL a podpísal zmluvu s BC Prievidza.
O dôvodoch odchodu 26-ročného, 211 centimetrov vysokého pivota informoval generálny manažér Slovana Michal Ondruš.
„Mrzí nás, že Maroš končí, je to mimoriadne pracovitý a sympatický hráč. No za dvanásť mesiacov dostal u nás minimum priestoru, a preto bolo prirodzené začať debatu o jeho budúcnosti.
Po korektnej dohode medzi klubom, hráčom, jeho agentom aj Prievidzou sa presúva na nové pôsobisko. Ďakujeme mu za odvedenú prácu a želáme veľa úspechov,“ uviedol Ondruš.
Zelizňák prišiel do Bratislavy počas minulej sezóny z lotyšskej Valmiery. Do klubu na Pasienkoch vstupoval s očakávaním stabilnejšej pozície a väčšej minutáže.
Hoci k tímu pristupoval profesionálne, jeho úloha bola napokon menšia, ako dúfal. Situáciu ovplyvnil aj letný príchod reprezentačného pivotu Tomáša Pavelku, po ktorom sa jeho čas na palubovke ešte znížil.
Pri odchode zo Slovana zanechal aj osobné poďakovanie: „Chcem sa poďakovať Slovanu za podmienky počas uplynulého roka.
Aj keď sa moja rola v tíme nenaplnila tak, ako som čakal, beriem si so sebou veľa skúseností. Do Prievidze sa veľmi teším.
Viem, že to nebude jednoduché, ale miestna atmosféra a celková basketbalová energia mesta ma láka. Už sa neviem dočkať.“