Magic Johnson odmietol viaceré ponuky, uvažoval by o vlastníctve v Knicks

NEW YORK. Bývalý americký basketbalista Magic Johnson odmietol viaceré ponuky stať sa vlastníkom niektorého z klubov NBA.

Podľa slov legendy Los Angeles Lakers by premýšľal iba nad ponukou New Yorku Knicks.

"Myslím, že by to bolo zaujímavé. Pravdepodobne by som uvažoval len o Knicks.

Milujem byť s fanúšikmi, ktorí sú tak zapálení pre svoj tím. Newyorskí fanúšikovia sú inteligentní a tak by som o tomto musel premýšľať.

Rád chodím do New Yorku a sledujem hru Knicks," povedal Johnson v rozhovore pre agentúru AP.