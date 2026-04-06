Dončič verí, že sa vráti v priebehu play-off. Zranenie si bude liečiť v Európe

Basketbalová hviezda Luka Dončič v snahe urýchliť liečbu svalového zranenia tesne pred play-off NBA podstúpi špecializovanú liečbu v Európe.
Spravodajskému serveru ESPN to povedal agent slovinského hráča a opory Los Angeles Lakers Bill Duffy.
Najlepší strelec tejto sezóny zámorskej ligy sa zranil vo štvrtkovom stretnutí s Oklahomou. Kalifornský klub potom oznámil, že hviezdny rozohrávač už nezasiahne do zvyšku základnej časti. Do jej konca zostáva teraz týždeň.
Podľa médií charakter zranenia vyžaduje až mesačnú rekonvalescenciu, to by prípadne znamenalo Dončičovu absenciu do konca prvého kola play-off.
Dvadsaťsedemročný Dončič sa podľa Duffyho rozhodol pre liečbu u špecialistov v Európe po konzultácii s klubovými lekármi aj vlastným zdravotným tímom. "Chce sa vrátiť do zostavy Lakers v priebehu play-off," povedal Duffy.
Rovnaký cieľ má podľa kouča JJ Redicka rovnako zranený Austin Reaves. "A našou úlohou bude predĺžiť sezónu tak, aby sa vrátili stihli," povedal Reddick.
Lakers zostáva v základnej časti odohrať štyri zápasy. Priamy postup do osemfinále majú istý, ale bojujú o čo najlepšie nasadenie.
V nedeľu prehrali v Dallase a po druhej porážke za sebou majú v Západnej konferencii na štvrtom mieste rovnakú bilanciu ako tretí Denver a len o jednu výhru na konte viac oproti Houstonu.
Piate miesto už znamená pre play-off stratu výhody domáceho prostredia v prípadnom rozhodujúcom zápase.