Šesťdesiat? Na to si dám pivo, tvrdil Dončič. Zaslúži si sochu

Zápas s New Yorkom Knicks išiel nakoniec do predĺženia, po ktorom zverenci trénera Jasona Kidda triumfovali 126:121.

Najväčšiu zásluhu na jeho výhre mal najlepší strelec tejto sezóny NBA - stále len dvadsaťtriročný Luka Dončič. „Myslím si, že to bolo dosť pôsobivé," povedal Slovinec o obrate skóre pred médiami.

„Celý tím pokračoval ďalej. Tímy pred nami mali zápasové skóre 0:13000+ zápasov, keď prehrávali o viac ako deväť bodov 35 sekúnd pred koncom. Aj to je pôsobivé. Všetci sme držali spolu. Verili sme. To je to, čo k tomu poviem,” dodal.

Musí sa zregenerovať pri pive

Na konci zápasu mu na tabuli v štatistikách svietili čísla 60 bodov pri famóznej 68-percentnej úspešnosti streľby, 21 doskokov a 10 asistencií.

Stal sa tak prvým hráčom histórie NBA, ktorý zaznamenal triple-double pri šesťdesiatich bodoch a dvadsiatich doskokoch.