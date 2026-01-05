Nitra zvládla drámu v Lučenci. O víťazovi rozhodli premenené trestné hody

Nitra Blue Wings. (Autor: Miroslav Slávik)
Drámu v prospech druhého tímu tabuľky rozlúskol Dimitrius Underwood.

Tipos SBL - dohrávka 5. kola

BKM Mimel Lučenec - Nitra Blue Wings 74:76 (35:32)

Najviac bodov: Boone 21 (11 doskokov), Beck 18, Beaubrun 17 (13 doskokov) - Underwood (15 doskokov) a Jones po 20, Bolek 11

Diváci: 450

Basketbalisti tímu Nitra Blue Wings zvíťazili v pondelkovej dohrávke 5. kola Tipos SBL na palubovke Mimelu Lučenec 76:74.

Drámu v prospech druhého tímu tabuľky rozlúskol Dimitrius Underwood, ktorý päť sekúnd pred klaksónom premenil oba trestné hody.

Americký rozohrávač nazbieral celkovo 20 bodov a 15 doskokov.

Basketbal

