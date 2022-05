Nevídaná smršť v závere, Levice vyhrali finálový súboj o tridsať bodov

LUČENEC. Štvrtý finálový zápas Niké Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) medzi hráčmi Lučenca a Levíc priniesol počas prvých troch štvrtín doteraz najvyrovnanejší priebeh v tejto sérii. V záverečných desiatich minútach sa však udiala na finále málo vídaná vec, hosťujúci Patrioti vyhrali tento úsek 25:1. Pohodlne tak dokráčali k cennému triumfu 82:52 a od majstrovského titulu ich delí jediné prvenstvo. Lučenec nezachránil návrat lídra Na rozdiel od doterajších duelov o všetkom nerozhodla prvá štvrtina. Pre nezaujatého diváka sa hral otvorený a ofenzívne ladený basketbal, v ktorom padol veľký počet bodov.

Postupne sa misky váh presúvali viac na levickú stranu, ale domáci "pelikáni" neboli výrazne ďaleko. "Určite bolo dôležité, že sme Lučenec nepustili do trháku a zvládli sme začiatok. Nepustili sme ich do basketbalu, v ktorom by sa cítili dobre a ešte by ich potiahli aj diváci. Potom sme to viac-menej umnou hrou kontrolovali. Vedeli sme, že prídu aj nejaké chyby, ale nemohli sme sa na to nejako koncentrovať, bolo potrebné ďalej hrať. Tímovým výkonom, dobrou obranou, výpomocou a dobrým posunom lopty v útoku, sme využívali možnosti," zhodnotil zápas pre TASR kapitán Patriotov Šimon Krajčovič.

Dôležitou správou v domácej zostave bol návrat rozohrávača Desureho Buieho. Nespochybniteľný líder Lučenca sa vrátil po chorobe a aj so sebazaprením ukázal, ako je pre hru zverencov trénera Daniela Sokolovskeho kľúčovým prvkom. Zo zostavy však vypadol Ján Zorvan, čo tiež zamiešalo taktickým plánmi. "Obaja hráči boli kľúčom k úspechom v našej sezóne. Desure Buie nebol v tomto stretnutí prirodzene v stopercentnom zdravotnom stave, keďže pre chorobu absentoval v treťom zápase. Ján Zorvan nám samozrejme chýbal vo veciach, ktoré by sa neukázali v štatistikách, ale je to na ďalších. Taylor Johns a Akia Pruitt odohrali veľkú porciu minút. Možno na základe toho prišli chyby, ktoré sú počas stretnutia bežné," pomyslel si tréner Lučenca. Sťahovali stratu, napokon zlyhali Stále však platilo, že hostia z Levíc mali navrch. Na polčasovú prestávku išli s osembodovým vedením, v tretej štvrtine v jednom okamihu viedli aj o 18 bodov. Domáci basketbalisti to ale nezabalili, vynikajúcou koncovkou a stiahnutím manka na 6 bodov sa vrátili do boja o víťazstvo.

"V tretej štvrtine sme využili všetku našu energiu. Prehrávali sme o 18 bodov, zabojovali sme a pred poslednou časťou to bolo len o 6 bodov. Užšia rotácia nás stála veľa. Zlá komunikácia v obrane, nepremenené strely v útoku a pravdepodobne zlá organizácia hry v mojom podaní. Asi som mohol urobiť v tomto smere lepšiu robotu. V mnohých veciach to mohlo byť lepšie. Dúfam, že sa z toho poučíme," naznačil lučenecký kouč príčiny zlyhania. Takmer sedemminútový strelecký výpadok domácich, na druhej strane 20-bodová šnúra Levíc. Herný úsek zo začiatku štvrtej štvrtiny veľmi jednoznačne rozhodol o tom, komu poputuje tretí bod vo finálovej sérii. "Na konci tretej štvrtiny mal Lučenec momentum na svojej strane. Z nášho dvojciferného náskoku sa dokázal vrátiť do zápasu, preto bol veľmi dôležitý nástup do štvrtej štvrtiny. Začali sme dobrou obranou, postupne sa to nabaľovalo. Víťazstvo prišlo vďaka nej a koncentrácii každého jedného hráča, ktorý vybehol. V útoku sme si to užívali," uviedol Krajčovič.