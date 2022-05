Platí môj dom, môj hrad. Basketbalisti Levíc sa vo finále opäť ujali vedenia

Michal Madzin, tréner Levíc: "Som rád, kiežby to tak bolo, že domáce tímy budú jasne vyhrávať. Od prvej štvrtiny sme boli agresívni, Lučenec sme donútili k viacerým stratám. Z toho sme mali energiu do útoku. Myslím si, že to bol kľúč a rozhodlo to, že sme Lučenec v prvej štvrtine ubránili na šiestich bodoch."

Samuel Volárik, hráč Levíc: "Myslím si, že sme z našej strany opäť začali výbornou obranou. Lučenec sme nepustili k ničomu. Lučenec dal len dva body za 8 minút, my sme naťahovali skóre. Od prvej štvrtiny sme stanovili, akým tempom sa v zápase bude hrať a že budeme hrať našu hru. Lučenec sme udržali na 59 bodoch. Samozrejme, na konci prišlo mierne poľavenie, ale s výkonom môžeme byť spokojní. Stále je to však len 2:1, nemôžeme lietať, musíme zostať na zemi."

Daniel Sokolovsky, tréner Lučenca: "Samozrejme, sme sklamaní. Po skvelej odpovedi z našej strany v druhom finálovom zápase, sa to podobalo na úvodný duel v tejto sérii. Opäť sa zopakoval zlý vstup, možno za tým hľadať odlišné dôvody. Súperovi sme hádzali do rúk loptu, z toho boli rýchle protiútoky a ľahké body. Tieto faktory vždy robia zápas ťažším. Očakávali sme, že bez Buieho nás v útoku čakajú výzvy, ale dúfali sme, že sa to nejako bude kompenzovať. Žiaľ, nestalo sa to."

Juraj Láštic, hráč Lučenca: "Nerobili sme to, čo sme si pred zápasom povedali. V obrane sme robili zbytočné chyby. Síce sme zlepšili niektoré veci, ktoré sme robili zle v prvom stretnutí, ale stále tam bolo veľa nedostatkov. Máme na čom pracovať."