Lučenec nezvládol atmosféru finále, Levice tešili zaplnené tribúny

"Pelikáni" z Lučenca viedli len v úvodnej minúte, inak to bola suverénna jazda v podaní hráčov Levíc. Pred začiatkom finálovej série bolo pritom na domácej strane mnoho otáznikov z pohľadu zdravotného stavu.

Patrioti Levice s koncentrovanou, kolektívnou a hlavne útočne produktívnou hrou úplne odzbrojili predzápasové plány Lučenca. Výsledkom tak bol triumf o 18 bodov (76:58) a najmä úspešný vstup do bojov o majstrovský titul.

Teší ma, že sme opäť ukázali, aký sme tím a vieme jeden za druhého zabojovať. Chalani tam nechali toľko energie a síl, že verím, že sme si to zaslúžili. Výborne sme bránili, boli sme dôrazní a to nám vytvorilo náskok, ktorý sme dokázali v druhom polčase kontrolovať," uviedol pre TASR kormidelník Patriotov Michal Madzin.

Do diania napokon nezasiahlo trio Martin Bachan, Viktor Juríček a Eduard Kotásek, ale späť bol kapitán tímu Šimon Krajčovič, mozog levickej rozohrávky. A to sa možno ukázalo ako kľúčové. "Poviem pravdu, mal som veľký rešpekt pred týmto zápasom.

"Pred týmto finále bolo mnoho otáznikov, kto bude hrať, hlavne okolo Šimona Krajčoviča. Tréneri nás pripravovali na to, aby sme sa týmto vôbec nezaoberali a sústredili sa iba na seba. Žiaľ, videli sme, ako zápas dopadol.

Jeho zverenci dokázali už v úvodnej štvrtine otupiť ofenzívne zbrane súpera na 6 minút a do konca prvého polčasu viesť o 21 bodov. Nič nezmenila ani prestávka, Lučenčania sa ku svojej hre, ktorá im mimo iného prihrala do rúk Slovenský pohár, takmer vôbec nedostali.

Postrážili sme si tranzíciu, nedovolili sme Lučencu ľahké koše, hlavne v prvom polčase. To všetko vyplývalo z výberu striel v útoku, postrážili sme si doskok a vďaka tomu sme si vytvorili náskok," prezradil Krajčovič.

"Ja som sa vrátil, ale vypadli nám ďalší dvaja hráči, čiže nie je to pre nás úplne dobrá situácia. Každý jeden, čo vybehol, tak dal do toho maximum v obrane a v útoku. Verím, že postupom času sa ďalší k nám do rotácie pridajú a budeme to môcť využiť.

Dôležitým faktorom bol práve návrat Krajčoviča do zostavy Patriotov. Domáca hra bola oveľa sebavedomejšia, prirodzene viac si verili aj ostatní hráči. Najmä pod košom preskákali svojho súpera o priepastných 14 lôpt a tvrdo trestali stratené lopty, z ktorých zaznamenali 24 bodov.

Zaplnené tribúny

Pozitívom stretnutia boli zaplnené tribúny levickej športovej haly, po dvoch rokoch covid-reštrikcií malo opäť finále pravú basketbalovú atmosféru. Cestu do haly si našlo 1800 divákov, vrátane početnej skupiny z Lučenca. Prvý finálový bod v sérii však zostal v rukách Patriotov.

"Neskutočná atmosféra, od prvého vstupu do haly to tu bolo plné. Aj vďaka tomu sme dokázali nájsť toľko síl a vydať ich na ihrisku. Ďakujeme fanúšikom, neskutočne nás hnali do každej obrany a útoku.

Verím, že mentálne nám výhra pomôže, ale hrá sa na štyri víťazné zápasy. Urobili sme maximum, aby sme odštartovali úspešne. Myslím si, že po mentálnej stránke to je rozhodne výhoda," vyjadril sa Madzin.

V podobnom duchu na neho nadviazal aj Krajčovič:

"Po minulom roku vieme, že je to fajn. Vtedy sme boli premotivovaní, prvé víťazstvo sme si nechali ujsť. Som rád, že teraz sa nám to podarilo ukontrolovať. Séria je dlhá, je to iba 1:0, čiže sa nemôžeme touto výhrou uspokojiť. Vieme, že iba tvrdá drina nám môže pomôcť k dosiahnutiu nášho cieľa."

Finálová séria sa teraz sťahuje do Lučenca, druhý zápas je na programe v stredu 27. apríla o 18.00 h.