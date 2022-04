Levice otvorili finálovú sériu jasným víťazstvom, Lučenec sa vzchopil neskoro

Michal Madzin, tréner Levíc: "Dojmy sú úžasné. Neskutočná energia od celého tímu, nechali sme tam srdce a život na ihrisku. Bolo to vidieť, ako chalani dreli."

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: "Dôležitý vstup do série. Som rád, že sme k tomu pristúpili zodpovedne a koncentrovane. Vedeli sme, že kvôli tomu sme celú sezónu trénovali, aby sme sa sem dostali. Prízvukovali sme, aby sme si to aj užívali. Myslím si, že prvým polčasom sme nastolili určité tempo zápasu. Hlavne obranou sme si vytvorili náskok, ktorý sme si v druhom polčase v podstate viac-menej kontrolovali, aj keď 20 bodov nie je veľa, ale v druhom polčase sme nepripustili žiadny dramatický záver. Teraz si to užijeme, ale od nedele budeme rozmýšľať už nad stredou."

Daniel Sokolovsky, tréner Lučenca: "Je to sklamanie otvoriť sériu takýmto spôsobom. Celú sezónu sme však ukazovali, že vieme na to zareagovať, keď hráme zle. Nikdy nebolo jasnejšie, čo sa potrebuje udiať, aby sme v druhom zápase boli konkurencieschopnejší. Dostali sme 24 bodov z našich 16 strát a 16 bodov z druhých šancí, ktoré prišli po 8 útočných doskokoch súpera. Toto je recept na prehru."

Lukáš Bolek, hráč Lučenca: "Neviem, nemám slov. Bol to náš najhorší výkon za celú sezónu a práve v prvom finálovom zápase. Nerobili sme nič z toho, čo sme robili celú sezónu. Neviem, čomu to pripísať. Po prvé, nehrali sme agresívne v obrane, čo nás zdobilo počas ročníka. Z toho pramenil útok, ktorý nám tiež nevychádzal. Keď už sme sa dostali do útoku, tak sme sa nevedeli dostať do ľahkých pozícií, respektíve sme nevedeli premeniť strely."