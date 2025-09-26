Historicky najlepší zápas, tvrdí vedenie súťaže. Liga majstrov otvára pre Levice nové možnosti

SOMOKOV. Nielen z pohľadu Patriotov Levice, ale aj slovenského mužského basketbalu išlo o jeden z najbláznivejších a najpamätnejších zápasov posledných rokov.
Po dvojnásobnom predĺžení a najmä po úspešnej strele s klaksónom vypukla na kvalifikačnom turnaji v bulharskom Samokove erupcia radosti.
Úradujúci šampión Tipos SBL sa stal historicky prvým klubom zo Slovenska, ktorý sa predstaví v skupinovej fáze Ligy majstrov.
Hrdinom Carius
Levičanom vyšiel štvrtý pokus o účasť v najlepšej otvorenej klubovej súťaži Európy. Maximom bolo doteraz finále kvalifikácie z roku 2022, teraz im však vyšiel sen o troch víťazstvách v sérii a zisku vytúženej miestenky.
„Každý, kto pozeral zápas, tak videl, že to bol asi najšialenejší duel, čo som kedy zažil alebo videl. So spoluhráčmi, fanúšikmi a všetkými naokolo sme na palubovke oslavovali a potom aj v šatni s trénerom.
Koniec základnej časti, koniec predĺžení, neviem, či sa takýto zápas zažije dvakrát v živote. Je to veľká vec nielen pre nás hráčov a mesto Levice, ale aj pre slovenský basketbal. Prvýkrát v histórii má Slovensko tím v skupinovej fáze Ligy majstrov.
Všetci sa tešíme, ideme si užívať kvalitné zápasy, pretože prídu kvalitní súperi,“ zhodnotil pre TASR bezprostredné dojmy po zápase kapitán Patriotov Boris Bojanovský.
Hrdinom večera v bulharskom Samokove bol Will Carius. Do 50. minúty nepremenil americký krídelník ani jeden pokus za tri body, ale so sekundou do konca sa postaral o víťaznú strelu, ktorá zabezpečila jeho tímu účasť v skupinovej fáze a pokračovanie v súťaži.
VIDEO: Víťazná trojka Willa Cariusa, ktorá poslala Levice do Ligy majstrov
„Mal som vo svojej kariére veľké strely, ale nikdy nie takúto, že v nej išlo o toľko. Neznamená to veľa len pre mňa, ale aj pre celý tím.
Je to pre nás všetkých a naše kariéry veľká možnosť. Po strele som nevedel, čo mám robiť, stále bol môj adrenalín na vysokej úrovni. Bolo skvelé vidieť toľko lásky od ľudí a tiež to, ako si užili tento šialený zápas,“ prezradil Carius.
VIDEO: Reakcia Michala Madzina
Najlepší zápas
Patrioti prežili v stretnutí viackrát „klinickú smrť“, keď sa už zdalo, že ich má dánsky Bakken Bears na lopatkách.
Oficiálny web súťaže označil tento duel za historicky najlepší zápas kvalifikácie, 26-krát sa v ňom menilo vedenie a slovenský tím sa dvakrát v predĺžení postaral o „veľkú“ strelu.
„Určite najšialenejší zápas, ktorého som bol súčasťou. Oba tímy môžu byť na seba hrdé, pretože sa nikdy nevzdali a bojovali až do konca. Nikdy som nezažil dve strely s klaksónom, bolo to tvrdo vybojované.
Nik nechcel prehrať, rozhodlo to, kto mal v rukách poslednú loptu. Som rád, že sme to boli my,“ povedal autor 20 levických bodov Andre Wesson.
Pri všetkých doterajších kvalifikačných pokusoch bol aktuálne najskúsenejší hráč Levíc Bojanovský.
Prežil si mierne sklamanie vo finále s Malagou, nezdar s Larnakou vo štvrťfinále a minuloročnú prehru v semifinále s Kalevom. Teraz si mohol so spoluhráčmi vychutnať postupové emócie:
„Posledné tri kvalifikácie nevyšli podľa našich predstáv, teraz sme do toho išli zápas po zápase. Hlavne sme sa koncentrovali na prvé stretnutie s Larnakou, ktoré sme vyhrali. Potom prišiel Kalev, ktorý nás v minulosti zdolal, čiže to nebolo jednoduché.
Tretí zápas na takomto turnaji, plus sme mali zranenia, takže to nebolo jednoduché v úzkej rotácii. Myslím si, že všetci chalani, ktorí vybehli na palubovku, do toho dali všetko a je super, že sme to zvládli.“
Nové možnosti
Pre veľkú väčšinu družstva to bude prvá skúsenosť s takto významnou európskou súťažou, zároveň tiež možnosť odprezentovať sa a prípadne sa neskôr posunúť na zaujímavejšie klubové adresy. Liga majstrov otvára razom iné možnosti.
„Je šialené, že som tento rok hovoril jednému svojmu kamarátovi, že ak nebudem hrať do dvoch rokov Ligu majstrov alebo lepšiu súťaž, tak neviem, koľko ešte budem hrať basketbal.
Bol som blízko k tomu, aby som skončil. Vyhrať kvalifikáciu a zahrať si v skupine Ligy majstrov, to je veľká vec nielen pre mňa, ale aj pre klub a Slovensko. Robota sa však ešte neskončila.
Nechceme byť len 'highlightom' sezóny, ale chceme ukázať, že vieme konkurovať týmto tímom a pokúsime sa o postup zo skupiny,“ vyhlásil Wesson. Slovenský majster už vie komu bude čeliť v nasledujúcich týždňoch.
V F-skupine vyzve na úvod maďarského šampióna Szolnok, potom narazí na súčasného majstra Lotyšska a spoločnej estónsko-lotyšskej ligy Rigu a tretím do partie je bronzový z predchádzajúcej edície LM AEK Atény.
„Bude to veľká výzva, kluby s veľkou históriou. Tešíme sa na to a dúfam, že aj naši fanúšikovia. Uvidíme, na čo tento tím má.
Postupom do Ligy majstrov to nekončí, že teraz budeme spokojní a nejdeme hrať v skupine o výsledky. Ďalšou métou bude vyhrať nejaké duely a uvidíme, kam nás to dostane,“ dodal Bojanovský.