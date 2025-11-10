Legenda basketbalu zomrela vo veku 88 rokov. Patril medzi najlepších rozohrávačov svojej éry

SEATTLE. Vo veku 88 rokov zomrel bývalý americký basketbalista a trojnásobný člen Basketbalovej siene slávy Lenny Wilkens.
Wilkens bol deväťnásobným účastníkom All-Star zápasu počas 15 sezón v NBA a neskôr sa stal jedným z najúspešnejších trénerov v histórii ligy. Informáciu priniesla webová stránka nba.com.
Viedol tímy SuperSonics, Trail Blazers, Cavaliers, Hawks, Raptors a Knicks v období od roku 1969 do roku 2005.
Wilkens patril medzi najlepších rozohrávačov svojej éry a neskôr preniesol svoj pokojný a inteligentný štýl na trénerskú lavičku.
Najprv ako hrajúci tréner, neskôr ako jeden z najuznávanejších trénerov histórie NBA.
V NBA odkoučoval 2487 zápasov, čo je stále rekord. Do Siene slávy bol uvedený trikrát – ako hráč, tréner a ako asistent trénera „Dream Teamu“ USA z roku 1992. V roku 1996 priviedol americký tím k zlatým medailám na olympijských hrách v Atlante.
Ako hráč bol deväťnásobným účastníkom All-Star zápasu, prvým trénerom v histórii NBA, ktorý dosiahol 1 000 víťazstiev, a druhým človekom, ktorý bol uvedený do Siene slávy ako hráč aj tréner.
V roku 1979 priviedol Seattle SuperSonics k titulu NBA a zostal ikonou mesta, ktoré prišlo o svoj tím v roku 2008, no stále sa usiluje o jeho návrat.
V roku 1994 získal ocenenie Tréner roka NBA s Atlantou a svoju kariéru ukončil s 1 332 víťazstvami, čo bol dlhé roky ligový rekord.
Počas 15 hráčskych sezón pôsobil v tímoch St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers a Portland Trail Blazers.
Bol päťnásobným All-Star s Hawks, trikrát so Seattle a raz s Clevelandom (1973). V júni bola pri Climate Pledge Arene odhalená jeho socha.
Wilkens dvakrát viedol ligu v počte asistencií, no bol aj produktívnym strelcom – vo všetkých sezónach okrem poslednej mal dvojciferný bodový priemer.
Jeho najlepšia sezóna prišla v roku 1968–69 so SuperSonics, keď dosahoval 22,4 bodu, 8,2 asistencie a 6,2 doskoku na zápas.
Jeho úspechy ako hráča by samy osebe stačili na vstup do Siene slávy, no jeho dlhoročné a úspešné trénerské pôsobenie spečatilo jeho legendárny status.
Okrem toho bol uvedený aj do FIBA Siene slávy, Olympijskej Siene slávy USA, Siene slávy univerzitného basketbalu, Siene slávy Providence College a na Stenu cti Cleveland Cavaliers.