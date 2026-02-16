LeBron James drží svet v napätí. Stále nevie, či bude pokračovať v kariére

Basketbalista Los Angeles Lakers LeBron James zatiaľ nemá jasno v tom, či aj v nasledujúcom ročníku bude súčasťou zámorskej súťaže NBA. Súčasný kontrakt mu vyprší po konci tejto sezóny.
Štyridsaťjedenročný krídelník len potvrdil nastavenie z uplynulých týždňov a mesiacov, zatiaľ teda nie je jasné, či prekoná vlastný rekord a zapojí sa aj do 24. sezóny v najlepšej profilige sveta.
„Chcem žiť. Keď budem vedieť, dozviete sa. Ja neviem, nemám tušenia, proste chcem žiť, to je všetko,“ citovala agentúra AFP Jamesove stanovisko z rozhovoru s médiami.
Reprezentant USA je historicky najlepším strelcom súťaže, vo svojej zbierke má množstvo individuálnych ocenení a aj v pokročilom basketbalovom veku dokazuje, že stále má čo ponúknuť na palubovke.
V drese Lakers priemerne dosahuje 22 bodov, 7,1 asistencie a 5,8 doskoku na zápas. Jeho métou je naďalej zisk titulu s klubom z Los Angeles.
„Stále mám rovnaké nastavenie a motiváciu, bez ohľadu na okolnosti. Náš úspech vychádza evidentne z toho, ako na tom zdravotne sme. Myslím si, že realizačný tím nás dostáva každý večer do správnej pozície,“ zamyslel sa James nad výsledkami tímu.
Lakers patrí v tabuľke Západnej konferencie piata pozícia.
