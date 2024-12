Ak by chcel, mohol by byť v súťaži ešte sedem rokov. LeBron to ale po jubileu vylúčil

James prišiel do NBA ako draftová jednotka v roku 2003 priamo zo strednej školy, čo podľa súčasných pravidiel súťaže už ani nie je možné.

Hráč Los Angeles Lakers naďalej predvádza výkony na najvyššej úrovni a sám pripustil, že by dokázal v súťaži pôsobiť ešte roky.

"Úprimne, ak by som chcel, mohol by som hrať ešte päť až sedem rokov. Znie to trochu divne a tak dlho tu naozaj nebudem," priznal štvornásobný MVP finále podľa AP.

James si vypracoval v NBA status superhviezdy, naďalej je najlepšie plateným hráčom Lakers s príjmom 48,7 milióna dolárov ročne. Zmluvu má platnú aj pre budúcu sezónu, ak si uplatní hráčsku opciu.

Tento rok sa zapísal do histórie, keď nastúpil v jednom drese po boku svojho syna Bronnyho.

"Stále sa cítim mlado, no v rámci tejto profesie som starý. Ak na niečo teraz spomínam, tak sú to momenty, keď som prichádzal do ligy. Mal som 18, teraz mám 40. Môžem povedať, že tých vyše 20 rokov tu bolo skvelých," zaspomínal si James.