Tajné peniaze pre hviezdu? Clippers vyšetrujú pre možné obchádzanie platového stropu

LOS ANGELES. Vedenie zámorskej basketbalovej NBA bude vyšetrovať, či klub Los Angeles Clippers a ich hráč Kawhi Leonard neobchádzali podmienky platového stropu.
Existuje podozrenie, že tím majiteľa Stevea Ballmera platil svojej hviezde dodatočné peniaze prostredníctvom sponzorskej zmluvy.
Leonardovi vyplatili podľa novinára Pabla Torreho 28 miliónov dolárov prostredníctvom spoločnosti, vlastnenej Ballmerom. Tieto peniaze boli hráčovi odoslané mimo existujúceho kontraktu s klubom. Clippers obvinenia popierajú.
„Clippers ani Steve Ballmer platový strop neobišli. Názor, že investícia do spoločnosti umožnila majiteľovi presúvať peniaze Leonardovi, je absurdný.
Podobné obchody sú bežné. Nikto z organizácie Clippers nemal dohľad nad hráčovým individuálnym kontraktom s danou spoločnosťou,“ citovala vyjadrenie Clippers agentúra AP.