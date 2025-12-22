Clippers stratili dôležitého hráča. Zranenie ho vyradilo na týždne

Basketbalisti Los Angeles Clippers prišli minimálne na tri týždne o podkošovú oporu Ivicu Zubaca. Chorvátsky pivot bude trápiacemu sa tímu chýbať kvôli zranenému členku, uviedli zámorské médiá.
Zubac nedohral sobotňajší zápas s mestskými rivalmi Lakers, z ihriska odkrýval v prvom polčase a do hry už nezasiahol.
Clippers zápas vyhrali 103:88 a ukončili sériu piatich porážok. Bolo to ich iba siedme víťazstvo v sezóne popri 21 prehrách, horšiu bilanciu majú v Západnej konferencii len New Orleans a Sacramento (obaja 7-22) a vo Východnej konferencii Indiana (6-22) a Washington (5-22).
Dvadsaťosemročný Zubac je hráč základnej päťky Clippers, do ktorej patrí od príchodu do tímu v priebehu sezóny 2018/19 z Lakers.
V zámorskej lige má na konte 612 stretnutí s dlhodobými priemermi 10,4 bodu a 8,3 doskoku. V tejto sezóne prispieval v priemere 15,6 bodu a 11,1 doskoku na zápas.
V minulých rokoch chýbal sporadicky. V predchádzajúcom ročníku, v ktorom bol zaradený do najlepšie brániaceho tímu, odohral 80 z 82 zápasov a za posledných šesť rokov len raz tesne nedosiahol na méte 70 štartov za sezónu.
