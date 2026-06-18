Reprezentantka Slovenska mení dres. Vracia sa do klubu, s ktorým dosiahla úspechy

Basketbalistka Kyra Lambertová (vpravo) v reprezentačnom drese Slovenska.
Basketbalistka Kyra Lambertová (vpravo) v reprezentačnom drese Slovenska. (Autor: TASR)
TASR|18. jún 2026 o 11:40
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Basketbalistka Kyra Lambertová bude pôsobiť v Grécku.

Naturalizovaná slovenská reprezentantka Kyra Lambertová bude v nasledujúcej sezóne hrať opäť za Olympiakos Pireus. O prestupe informoval oficiálny web Slovenskej basketbalovej asociácie.

Dvadsaťdeväťročná rozohrávačka si v uplynulom ročníku obliekala dres francúzskeho Montpellieru, kam prišla práve z gréckeho tímu.

V ňom v sezóne 2024/2025 zasiahla do 26 zápasov gréckej ligy a zahrala si aj v Eurolige. S Olympiakosom získala majstrovský titul i trofej v Gréckom pohári.

„Som veľmi nadšená, že sa vraciam do Olympiakosu. V mojom prvom účinkovaní v klube sme dosiahli veľa úspechov a dúfam, že sa nám podarí niečo podobné aj v nadchádzajúcej sezóne.

Chcem našim fanúšikom povedať, že ich vášeň, energia a podpora v každom zápase sú veľmi dôležité. Atmosféra, ktorú vytvárajú, je špeciálna a budeme potrebovať rovnakú energiu počas celej sezóny. Nemôžem sa dočkať, kedy si opäť oblečiem červeno-biely dres,“ uviedla pre oficiálnu stránku klubu.

Basketbal

Basketbal

    Basketbalistka Kyra Lambertová (vpravo) v reprezentačnom drese Slovenska.
    Basketbalistka Kyra Lambertová (vpravo) v reprezentačnom drese Slovenska.
    Reprezentantka Slovenska mení dres. Vracia sa do klubu, s ktorým dosiahla úspechy
    dnes 11:40
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