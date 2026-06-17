Americká pivotka zostáva v Ružomberku. Úradujúceho majstra čakajú európske súboje

Na snímke zľava Zoesha Bonita Shondrell Smithová (MBK Ružomberok) a Nela Čatlošová (Young Angels).
Na snímke zľava Zoesha Bonita Shondrell Smithová (MBK Ružomberok) a Nela Čatlošová (Young Angels). (Autor: TASR)
TASR|17. jún 2026 o 19:26
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Vvynechala posledné dva zápasy finále ženskej extraligy pre zdravotné problémy.

Americká pivotka Zoesha Smithová bude aj v novej sezóne obliekať dres slovenského majstra MBK Ružomberok.

Vedenie klubu sa s 24-ročnou hráčkou dohodlo na pokračovaní spolupráce po jej úspešnom pôsobení v minulom ročníku.

„Po výkonoch v uplynulom súťažnom ročníku sme mali veľký záujem, aby táto hráčka u nás zostala.

Veď spolu s Oľgou Jackovecovou vytvorila v lige najnebezpečnejšiu podkošovú dvojicu,“ uviedol výkonný riaditeľ MBK Ružomberok Miroslav Futo.

„Asi dva týždne sme sa naťahovali s jej agentom o podmienkach. Sama Smithová však prejavila záujem v našom klube pokračovať.

V uplynulej sezóne predvádzala výborné výkony, minimálne podobné očakávame tiež v tejto sezóne, ktorá bude ešte náročnejšia, keďže družstvo čakajú aj medzinárodné konfrontácie v Európskom pohári FIBA.“

Smithová vynechala posledné dva finálové zápasy ženskej extraligy pre zdravotné problémy. Podľa vedenia klubu však nešlo o vážne zranenie.

„Ukázalo sa, že zranenie nebolo vážne. Išlo len o natiahnutý zadný stehenný sval, čo i už hráčka doliečila,“ vysvetlil Futo.

Americká basketbalistka prišla do Ružomberka začiatkom februára z nemeckého klubu TC Herner. V najvyššej slovenskej súťaži odohrala 14 stretnutí, v ktorých zaznamenala 198 bodov a 135 doskokov.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke zľava Zoesha Bonita Shondrell Smithová (MBK Ružomberok) a Nela Čatlošová (Young Angels).
    Na snímke zľava Zoesha Bonita Shondrell Smithová (MBK Ružomberok) a Nela Čatlošová (Young Angels).
    Americká pivotka zostáva v Ružomberku. Úradujúceho majstra čakajú európske súboje
    dnes 19:26
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