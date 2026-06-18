Slovensko začína prvý krok k návrate medzi elitu. Zorganizuje mládežnícky šampionát

Organizáciou dvoch mládežníckych majstrovstiev Európy (ME) B-kategórie chce Slovenská basketbalová asociácia (SBA) po dlhšom období dostať reprezentačné tímy medzi európsku špičku.
Zároveň chce vyslať pozitívny signál smerom k Medzinárodnej basketbalovej federácii (FIBA), že je pripravená zhostiť sa taktovky nad veľkými podujatiami.
Mládežnícke ME sa na Slovensko plnohodnotne vracajú po deviatich rokoch. V júli (10. - 19. júla) sa uskutoční v Bratislave za účasti 21 chlapčenských tímov turnaj pre kategóriu do 20 rokov a v auguste (10. - 15. augusta) sa v Piešťanoch odohrá časť podujatia pre ženské družstvá do 16 rokov.
SBA naposledy organizovala chlapčenskú A-kategóriu do 18 rokov v Bratislave a práve tento reprezentačný výber sa na prelome júla a augusta predstaví v talianskom Terste medzi kontinentálnou elitou.
Prvý, no nie posledný krok
Zástupcovia SBA veria, že v nasledujúcej edícii mládežníckych ME bude oveľa početnejšie slovenské zastúpenie medzi 16 najlepšími tímami Európy.
„Na začiatku našich úvah, na čo by sme si trúfli v lete 2026, sme sa rozhodli pre jednu chlapčenskú kategóriu. Keďže sme si netrúfli zorganizovať druhý veľký šampionát, tak FIBA rozdelila turnaj do 16 rokov na tri časti a my sme podali pomocnú ruku.
Chceme ukázať FIBA, že slovenský basketbal je späť, aktívny a má potenciál nielen v športovej, ale aj organizačnej časti.
Verím, že keď po lete budeme bilancovať, tak budeme spokojní a budeme si môcť klásť ešte vyššie ciele do budúcnosti. Máme ambíciu organizovať veľké podujatia. Toto je, verím, prvý krok, nie posledný,“ prezradil prezident SBA Michal Ondruš.
Nádeje do U20
Veľké nádeje sa vkladajú do chlapčenského tímu do 20 rokov, ktorý pod taktovkou španielskeho kouča Mikela Odriozolu môže nadviazať na minuloročný postup „osemnástky“ do A-kategórie.
V nominácii sa nachádza viacero mien so skúsenosťami v mužskej reprezentácii – Maroš Golian, Thomas Stanko a Martin Pospišil.
Pred podujatím v Bratislave čaká reprezentačný tím Slovenska príprava najmä v hlavnom domovskom stánku turnaja, teda Gopass aréne, ktorú doplnia zápasové previerky.
Počas najbližšieho víkendu (piatok 19. a sobota 20. júna) sa predstavia proti rovesníkom z Estónska, neskôr na nich čaká Česko (sobota 26. júna) a potom séria troch stretnutí doma – so Švajčiarskom (nedeľa 28. júna a štvrtok 2. júla) a Portugalskom (pondelok 6. júla).
„Nerád by som na nich prenášal tlak. Akýkoľvek mládežnícky európsky šampionát je lotéria.
Systém podujatia prináša veľký tlak, keď v priebehu deviatich-desiatich dní odohrajú sedem-osem zápasov. Na to sa nedá pripraviť. Dôležitý je vstup,“ myslí si basketbalový funkcionár.
Chcú ísť do záverečných bojov
Slováci sa predstavia na bratislavskom turnaji v A-skupine postupne proti Severnému Macedónsku (piatok 10. júla o 18.00 h), Švédsku (sobota 11. júla o 18.00 h), Azerbajdžanu (nedeľa 12. júla o 18.00 h) a Írsku (streda 15. júla o 18.00 h).
Dvaja najlepší z každej skupiny postupujú do štvrťfinále, na ostatných čakajú súboje o umiestnenie. V hre sú tri postupové miestenky do „áčka“.
Bodkou za mládežníckym reprezentačným letom bude zo slovenského pohľadu časť turnaja B-kategórie dievčat do 16 rokov, ktorá sa uskutoční v Piešťanoch.
Podujatie sa okrem Slovenska bude konať aj v Grécku a Luxembursku, každý organizátor privíta dve skupiny a len celkový víťaz v každej krajine si vybojuje postup do A-kategórie.
„Ťažko povedať, či je lepší tento systém. V konkurencii siedmich tímov sa hrá o jedno postupové miesto. Urobíme všetko, aby sa dostali do záverečných bojov,“ zamyslel sa prezident SBA.
„Šestnástka“ ešte len vstúpi do prípravného bloku pod taktovkou trénerky Laury van Dalen, konkrétne 23. júna v Piešťanoch.
Zatiaľ potvrdené sú prípravné dvojzápasy s Českom (17. a 18. júla) a Talianskom (1. a 2. augusta). Na turnaji sa predstavia jej zverenkyne v B-skupine proti Azerbajdžanu (pondelok 10. augusta o 19.00 h) a Švédsku (streda 12. augusta o 19.00 h).
Dvaja najlepší z každej skupiny postupujú do semifinále, zostávajúce družstvá odohrajú zápasy o umiestnenie.
„Budeme radi za čo najlepšie výsledky a keď všetky kategórie budú bojovať o postup. Veríme, že sa tímu do 18 rokov podarí udržať v A-kategórii,“ uzatvoril Ondruš k cieľom počas reprezentačného leta.