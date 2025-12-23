Predčasný koniec v basketbalovom Slovane. S klubom sa rozlúčil srbský krídelník

Viktor Kovačevič
Viktor Kovačevič (Autor: TASR)
TASR|23. dec 2025 o 19:31
ShareTweet0

V belasom drese odohral trinásť stretnutí.

Srbský krídelník Viktor Kovačevič si už nebude obliekať dres basketbalového tímu BC Slovan Bratislava.

S klubom z Pasienkov sa dohodol na predčasnom ukončení spolupráce. Účastník Tipos SBL o tom v utorok informoval na svojej facebookovej stránke.

Kovačevič prišiel do Slovana tento rok v lete. Minulú sezónu odohral v nemeckom Giesene, štartujúcom v druhej najvyššej súťaži ProA, kde bol spoluhráčom slovenského reprezentanta Šimona Krajčoviča.

V minulosti pôsobil aj v najvyššej srbskej súťaži, druhej divízii Jadranskej ligy a nižšej súťaži v Španielsku. V belasom drese odohral 13 stretnutí, v ktorých dosiahol v priemere 7,7 bodu na zápas.

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

    Viktor Kovačevič
    Viktor Kovačevič
    Predčasný koniec v basketbalovom Slovane. S klubom sa rozlúčil srbský krídelník
    dnes 19:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Predčasný koniec v basketbalovom Slovane. S klubom sa rozlúčil srbský krídelník