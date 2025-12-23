Predčasný koniec v basketbalovom Slovane. S klubom sa rozlúčil srbský krídelník

Srbský krídelník Viktor Kovačevič si už nebude obliekať dres basketbalového tímu BC Slovan Bratislava.
S klubom z Pasienkov sa dohodol na predčasnom ukončení spolupráce. Účastník Tipos SBL o tom v utorok informoval na svojej facebookovej stránke.
Kovačevič prišiel do Slovana tento rok v lete. Minulú sezónu odohral v nemeckom Giesene, štartujúcom v druhej najvyššej súťaži ProA, kde bol spoluhráčom slovenského reprezentanta Šimona Krajčoviča.
V minulosti pôsobil aj v najvyššej srbskej súťaži, druhej divízii Jadranskej ligy a nižšej súťaži v Španielsku. V belasom drese odohral 13 stretnutí, v ktorých dosiahol v priemere 7,7 bodu na zápas.