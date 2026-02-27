Slováci urobili veľký krok k postupu do ďalšej fázy. Proti Kosovu hviezdila americká posila

Americký rozohrávač David DeJulius
Americký rozohrávač David DeJulius (Autor: Slovenská basketbalová asociácia)
27. feb 2026 o 20:46
Prvú štvrtinu pritom prehrali o deväť bodov.

Prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 - skupina C

Kosovo - Slovensko 78:89 (42:48)

Najviac bodov - Kosovo: Myles 21, Šoši 18, Tmušič 11

Slovensko: DeJulius 26, Hlivák 21, Doležaj a Pavelka po 2, Volárik 0 (Golian 18 /18 doskokov/, Abrhám 8, Stanko 7, Bolek 5, Krajčovič a Kováčik 0)

TH: 17/12 - 18/12, fauly: 20 - 20, trojky: 10 - 13

Rozhodovali: Sakaci (Tur.), Ferevski (S. Mac.), Faur (Rum.), štvrtiny 27:18, 15:30, 24:26, 12:15.

Basketbalisti Slovenska zostávajú v prvej fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 naďalej stopercentní.

V súboji o prvé miesto v C-skupine zdolali Kosovo na jeho palubovke 89:78. Zverenci trénera Olivera Vidina sú tak na čele tabuľky s dvoma výhrami, aktuálne kvalifikačné okno zakončia v pondelok 2. marca o 18.00 h vonkajším duelom s Albánskom.

Z úvodnej fázy predkvalifikácie ME 2029 priamo postupujú len víťazi skupín a najlepšie postavený tím z druhého miesta. 

Priebeh zápasu

I. polčas

Slováci nemali vôbec ideálny vstup do stretnutia, po necelých dvoch minútach prehrávali 0:7. Potom síce skóroval Pavelka, ale Kosovo pridalo ďalšiu sedembodovú šnúru a na konci tretej minúty vyhrávalo už 14:2.

Slovenský tím sa postupne otriasol z náporu domáceho tímu a krok po kroku sa pustil do odkrajovania z manka. Mal síce vo svojej hre dobré fázy, ale Kosovo naďalej fungovalo s vysokou úspešnosťou streľby a kolektívnejšou hrou, vďaka čomu vyhralo prvú štvrtinu 27:18.

Facebook príspevok

V druhej časti sa karta obrátila, Slovákom fungovala spolupráca rozohrávačov Hliváka s DeJuliusom a keď sa k tomu pridala spoľahlivejšia defenzíva, tak výsledkom bolo otočenie vývoja na stranu hostí.

Hlavne DeJulius bol výraznou postavou pri svojom debute, už v prvom polčase mal prsty vo viac ako polovici všetkých bodoch Slovenska.

Hostia v jednej chvíli viedli aj dvojciferným rozdielom, ale napokon išli na polčasovú prestávku za priaznivého stavu 48:42. 

II. polčas

Kosovo sa snažilo nadviazať na zlepšený záver prvého polčasu a zdramatizovať duel. Cieľom bolo viac tlačiť na DeJuliusa, ale tým sa otváral priestor ostatným hráčom, výbornú produktivitu predvádzal v slovenských farbách Golian.

Slovenský tím bol naďalej lepšína palubovke, hlavne po ofenzívnej stránke mu to klapalo.

Do záverečnej časti išiel s osembodovým vedením - 74:66. V štvrtej Kosovo začalo riskovať, keďže chcelo odvrátiť prvú prehru v predkvalifikácii ME 2029. V istých fázach bolo úspešné, ale z druhej strany prichádzala v správnych okamihoch bodová odpoveď.

Slováci tak bez problémov ukontrolovali koncovku a napokon získali dôležité druhé víťazstvo do tabuľky C-skupiny. 

Tabuľka skupiny C

