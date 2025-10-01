Levičania vstúpili do sezóny pohodlnou výhrou. S nováčikom nemali žiaden problém

Tipos SBL - 1. kolo
Košice Wolves - Patrioti Levice 73:81 (37:39)
Najviac bodov: Halada 18, Rupert a Wolfe po 14 - McGill 25, Wesson 19, Carius 18 (11 doskokov)
Diváci: 850
KOŠICE. Basketbalisti Levíc úspešne vstúpili do novej sezóny Tipos SBL. Štvornásobní obhajcovia titulu zdolali nováčika Košice Wolves 81:73.
VIDEO: Ladislav Lutovský
Košice majú zastúpenie v najvyššej súťaži po siedmich rokoch.
VIDEO: Peter Nagy
Proti Patriotom si domáci dlho držali šancu na víťaznú premiéru, no aj vďaka 25 bodom Američana Rickey McGilla favorit napokon nedopustil prekvapenie na úvod súťaže.