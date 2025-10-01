Levičania vstúpili do sezóny pohodlnou výhrou. S nováčikom nemali žiaden problém

Hráči Patrioti Levice počas zápasu 1. kola Tipos SBL v basketbale mužov medzi Košice Wolves - Patrioti Levice.
TASR|1. okt 2025 o 21:55
Proti Patriotom si domáci dlho držali šancu na víťaznú premiéru.

Tipos SBL - 1. kolo

Košice Wolves - Patrioti Levice 73:81 (37:39)

Najviac bodov: Halada 18, Rupert a Wolfe po 14 - McGill 25, Wesson 19, Carius 18 (11 doskokov)

Diváci: 850

KOŠICE. Basketbalisti Levíc úspešne vstúpili do novej sezóny Tipos SBL. Štvornásobní obhajcovia titulu zdolali nováčika Košice Wolves 81:73.

VIDEO: Ladislav Lutovský

Košice majú zastúpenie v najvyššej súťaži po siedmich rokoch.

VIDEO: Peter Nagy

Proti Patriotom si domáci dlho držali šancu na víťaznú premiéru, no aj vďaka 25 bodom Američana Rickey McGilla favorit napokon nedopustil prekvapenie na úvod súťaže.

Tabuľka Tipos SBL

