Knicks odvrátili koniec sezóny. Na domácej palubovke dominovali a odvrátili prvý mečbal Indiany

NBA - 5. zápas finále Východnej konferencie

K triumfu potiahlo hráčov New Yorku duo Jalen Brunson s 32 bodmi a Karl-Anthony Towns s 24 bodmi a 13 doskokmi. Najlepším strelcom Indiany bol náhradník Bennedict Mathurin s 23 bodmi.

NEW YORK. Basketbalisti New Yorku Knicks odvrátili koniec sezóny v NBA. V piatom stretnutí finále Východnej konferencie zvíťazili v noci na piatok doma nad Indianou Pacers 111:94 a znížili stav série na 2:3.

Súper ukázal kvalitu, treba im vzdať úctu, ale my sme dnes predviedli hru Knicks,“ pochvaľoval si podľa AFP Brunson, ktorý udal tón duelu, keď už v prvej štvrtine dal 14 bodov.

Hráčom z Madison Square Garden sa naopak podarilo udržať na uzde Tyresea Haliburtona, líder Indiany zaznamenal minimum v sérii, osem bodov. Pacers sa prvýkrát vo finále nedostali na stobodovú hranicu.

„Nepredviedli sme úroveň, akú bolo treba. Veľmi sa o to zaslúžil náš súper, no musíme sa zlepšiť. V úvode sme nemali to správne mentálne nastavenie, aké bolo treba mať v takomto prostredí. Veľa vecí sme urobili zle,“ pripustil kouč Indiany Rick Carlisle.