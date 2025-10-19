Vďaka novej zmluve prekoná rekord NBA. Američan zarobí viac ako LeBron James

Kevin Durant v drese Houston Rockets.
Kevin Durant v drese Houston Rockets. (Autor: TASR/AP)
Durant prišiel do Houstonu v júli v rámci historicky najväčšej výmeny v NBA.

HOUSTON. Americký basketbalista Kevin Durant zostane minimálne do konca sezóny 2026/2027 hráčom Houstonu Rockets.

Tridsaťsedemročný krídelník podpísal s účastníkom zámorskej NBA dvojročnú zmluvu v hodnote 90 miliónov amerických dolárov, s hráčskou opciou na sezónu 2027/2028.

Durant nevyužil možnosť podpisu maximálneho dvojročného kontraktu vo výške 120 miliónov amerických dolárov, Houstonu dal podľa ESPN najavo záujem o dlhodobé zotrvanie v tíme a finančnú flexibilitu pri skladaní družstva.

Aktuálny kontrakt mal platnosť do konca sezóny 2025/2026.

Reprezentant USA sa vďaka tomuto kontraktu stáva rekordérom v NBA v zárobkoch na základe aktuálneho a budúceho platu, celkovo by si mal vo svojej kariére zarobiť 598,2 milióna amerických dolárov. V tejto štatistike prekonal LeBrona Jamesa s 583,9 miliónmi amerických dolárov.

Durant prišiel do Houstonu v júli v rámci historicky najväčšej výmeny v NBA, celkovo sa do nej zapojilo až sedem tímov.

V predchádzajúcom ročníku mal ešte ako hráč Phoenixu priemer 26,6 bodu, 6 doskokov a 4,2 asistencie na zápas. V súčasnosti je na ôsmom mieste v historickej tabuľke strelcov.

