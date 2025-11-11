Čakanie na víťazstvo je na konci. Slovan uspel v nadnárodnej súťaži na palubovke súpera

TASR|11. nov 2025 o 20:36
Najbližší duel „belasých“ v ENBL je na programe v stredu 10. decembra.

ENBL 2025/2026 - ligová fáza

Keila Coolbet - BC Slovan Bratislava 79:95 (30:47)

Najviac bodov: Lenk 20, Johnson 16, Saal 12 - Stevenson 29, Pavelka 19 (10 doskokov), Kovačevič 15

KEILA. Basketbalisti Slovana Bratislava ukončili v Severoeurópskej lige (ENBL) trojzápasové čakanie na víťazstvo.

Vo svojom šiestom vystúpení v tejto súťaži triumfovali na palubovke estónskej Keily Coolbet 95:79 a vylepšili si tak bilanciu na dve víťazstvá a štyri prehry.

Najbližší duel „belasých“ v ENBL je na programe v stredu 10. decembra o 19.00 h proti nórskemu Gimle Basket.

    dnes 20:36
