Čakanie na víťazstvo je na konci. Slovan uspel v nadnárodnej súťaži na palubovke súpera

ENBL 2025/2026 - ligová fáza
Keila Coolbet - BC Slovan Bratislava 79:95 (30:47)
Najviac bodov: Lenk 20, Johnson 16, Saal 12 - Stevenson 29, Pavelka 19 (10 doskokov), Kovačevič 15
KEILA. Basketbalisti Slovana Bratislava ukončili v Severoeurópskej lige (ENBL) trojzápasové čakanie na víťazstvo.
Vo svojom šiestom vystúpení v tejto súťaži triumfovali na palubovke estónskej Keily Coolbet 95:79 a vylepšili si tak bilanciu na dve víťazstvá a štyri prehry.
Najbližší duel „belasých“ v ENBL je na programe v stredu 10. decembra o 19.00 h proti nórskemu Gimle Basket.