Hviezda NBA čelí vyšetrovaniu. V šatni mal strčiť do novinára, ktorý ho kritizoval

Hviezdny hráč Philadelphie 76ers údajne strčil do predstaviteľa denníka Philadelphia Inquirer, ktorý nedávno napísal kritický komentár na adresu hráča. Spomínal v ňom jeho syna a zosnulého brata.

NEW YORK. Vedenie basketbalovej NBA začalo vyšetrovať Joela Embiida po jeho incidente v šatni s novinárom.

V názorovom článku zameranom na Embiidove problémy so zraneniami Hayes spochybnil odhodlanie hviezdy Sixers.

"Embiid sa ohradil proti nedávnemu stĺpčeku, v ktorom sa spomínal jeho zosnulý brat a syn," uviedol Charania. Podľa neho kamerunský basketbalista do neho strčil, ale nepadol žiadny úder.

Reportér Shams Charania (ESPN) po sobotňajšej prehre uviedol, že Embiid sa dostal do "slovnej hádky" s novinárom Marcusom Hayesom z Inquireru, ktorý napísal na jeho adresu kritický článok.

"Joel Embiid neustále poukazuje na narodenie svojho syna Arthura ako na hlavný zlomový bod svojej basketbalovej kariéry.

Často hovorí, že chce zanechať odkaz pre chlapca pomenovaného po jeho mladšom bratovi, ktorý tragicky zahynul pri automobilovej nehode, keď bol Embiid v prvom roku svojho pôsobenia v tíme 76ers.

No na to, aby ste boli skvelí vo svojej práci, musíte najprv prísť do práce. Embiid bol skvelý práve naopak," napísal Hayes. Informovala agentúra AFP.

