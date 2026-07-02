Hviezdny krídelník opúšťa Boston. Doviedol tím k titulu a bol aj najužitočnejším hráčom

Krídelník Boston Celtics Jaylen Brown (č. 7) preniká pod kôš proti centru Philadelphia 76ers Joelovi Embiidovi (vpravo).
Krídelník Boston Celtics Jaylen Brown (č. 7) preniká pod kôš proti centru Philadelphia 76ers Joelovi Embiidovi (vpravo). (Autor: TASR/AP)
TASR|2. júl 2026 o 06:44
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Celtics v rámci výmeny získali Georgea aj dve voľby v prvom i v druhom kole draftu.

Klub zámorskej basketbalovej NBA Boston Celtics vymení hviezdneho krídelníka Jaylena Browna do Philadelphie 76ers za skúseného Paula Georgea.

Podľa televízie ESPN získa Boston v rámci výmeny aj dve voľby v prvom a dve voľby v druhom kole draftu.

Správa prišla v prvý deň rokovaní s voľnými hráčmi NBA, len niekoľko dní po informáciách, že Brown ako dlhoročná opora Celtics figuroval aj v možnom balíku za gréckeho krídelníka Giannisa Antetokounmpa, ktorého Milwaukee Bucks napokon vymenili do Miami Heat.

Dvadsaťdeväťročný Brown postúpil počas všetkých desiatich sezón v drese Celtics do play off, vyraďovaćku v roku 2021 však pre vážne zranenie vynechal.

Šesťkrát si zahral vo finále Východnej konferencie a dvakrát vo finále NBA. V roku 2024 získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finálovej série (MVP), keď Boston doviedol k majstrovskému titulu.

V sezóne 2025/2026 dosahoval priemery 28,7 bodu, 6,9 doskoku a 5,1 asistencie na zápas. Celtics obsadili druhé miesto vo Východnej konferencii, no už v 1. kole play off ich vyradila práve Philadelphia.

Basketbal

Basketbal

    Krídelník Boston Celtics Jaylen Brown (č. 7) preniká pod kôš proti centru Philadelphia 76ers Joelovi Embiidovi (vpravo).
    Krídelník Boston Celtics Jaylen Brown (č. 7) preniká pod kôš proti centru Philadelphia 76ers Joelovi Embiidovi (vpravo).
    Hviezdny krídelník opúšťa Boston. Doviedol tím k titulu a bol aj najužitočnejším hráčom
    dnes 06:44
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