Počet záujemcov o NBA Europe sa viac ako zdvojnásobil. Obrovský záujem teší vedenie ligy

Viac ako 20 európskych basketbalových klubov má záujem hrať v NBA Europe. V stredu o tom informovala agentúra dpa s tým, že ide o ďalší krok k vytvoreniu tejto novej súťaže.
Od marcovej uzávierky sa počet prihlášok viac ako zdvojnásobil. Investori mali termín do konca júna, aby poslali svoje záverečné ponuky, ktoré sa podľa odhadov dpa pohybujú v sumách od 500 miliónov do miliardy dolárov. NBA a FIBA plánujú spustiť novú súťaž v októbri 2027.
„Sme nesmierne povzbudení konečnými ponukami, ktoré sme dostali na trvalé franšízy v novej lige podporovanej NBA a FIBA v Európe, čo odráža obrovský záujem a dynamiku okolo tohto projektu,“ uviedol zástupca komisára NBA Mark Tatum bez toho, aby uviedol presné čísla.
Privátna Euroliga je najvyššia klubová súťaž na starom kontinente, no je uzavretá. NBA Europe sa má zúčastniť 12 fixných tímov, ale ďalšie štyri sa môžu kvalifikovať prostredníctvom Ligy majstrov.
NBA momentálne rokuje aj s Euroligou o možnom budúcom zapojení. Šéf NBA Europe George Aivazoglou v máji povedal, že „rozhovory nabrali na obrátkach“.
„Stretneme sa znova o niekoľko týždňov. Medzitým prebehne výmena názorov, ale ešte je potrebné urobiť veľa,“ uviedol Aivazoglou a dodal, že NBA Europe bude fungovať aj bez Euroligy.