NBA chce plynulejšie zápasy. V Letnej lige otestuje úpravu počtu trestných hodov

FILE - The NBA logo at center court is shown during the second half of an NBA first-round playoff basketball game between the Houston Rockets and Oklahoma City Thunder in Lake Buena Vista, Fla., Wednesday, Sept. 2, 2020. The NBA has agreed to terms on its new media deal, an 11-year agreement worth $76 billion that assures player salaries will continue rising for the foreseeable future and one that will surely change how some viewers access the game for years to come. (AP Photo/Mark J. Terrill, File) - NBA;basketball;sports;restart;Men's basketball;Men's sports;NBA basketball;Professional basketball
FILE - The NBA logo at center court is shown during the second half of an NBA first-round playoff basketball game between the Houston Rockets and Oklahoma City Thunder in Lake Buena Vista, Fla., Wednesday, Sept. 2, 2020. The NBA has agreed to terms on its new media deal, an 11-year agreement worth $76 billion that assures player salaries will continue rising for the foreseeable future and one that will surely change how some viewers access the game for years to come. (AP Photo/Mark J. Terrill, File) - NBA;basketball;sports;restart;Men's basketball;Men's sports;NBA basketball;Professional basketball (Autor: TASR/AP)
TASR|3. júl 2026 o 09:42
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Úprava pravidiel už funguje vo farmárskej NBA G League.

Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA otestuje počas Letnej ligy (Summer League) úpravu počtu trestných hodov. Cieľom tohto experimentu je plynulejší priebeh zápasu.

Podľa upravených pravidiel udelia rozhodcovia za akýkoľvek faul len jeden trestný hod, ktorý však bude mať bodovú hodnotu podľa závažnosti faulu (za jeden, dva alebo tri body).

Výnimkou budú len záverečné dve minúty riadneho hracieho času a prípadné predĺženie, počas týchto úsekov sa bude aplikovať štandardný počet trestných hodov.

Táto úprava pravidiel funguje od sezóny 2019/2020 vo farmárskej NBA G League, v ktorej dopomohla k zlepšeniu plynulosti hry.

Vedenie súťaže pravidelne využíva Letnú ligu alebo G League k testovaniu potenciálnych zmien v pravidlách v rámci NBA. Informovala agentúra AFP.

Basketbal

Basketbal

    FILE - The NBA logo at center court is shown during the second half of an NBA first-round playoff basketball game between the Houston Rockets and Oklahoma City Thunder in Lake Buena Vista, Fla., Wednesday, Sept. 2, 2020. The NBA has agreed to terms on its new media deal, an 11-year agreement worth $76 billion that assures player salaries will continue rising for the foreseeable future and one that will surely change how some viewers access the game for years to come. (AP Photo/Mark J. Terrill, File) - NBA;basketball;sports;restart;Men's basketball;Men's sports;NBA basketball;Professional basketball
    FILE - The NBA logo at center court is shown during the second half of an NBA first-round playoff basketball game between the Houston Rockets and Oklahoma City Thunder in Lake Buena Vista, Fla., Wednesday, Sept. 2, 2020. The NBA has agreed to terms on its new media deal, an 11-year agreement worth $76 billion that assures player salaries will continue rising for the foreseeable future and one that will surely change how some viewers access the game for years to come. (AP Photo/Mark J. Terrill, File) - NBA;basketball;sports;restart;Men's basketball;Men's sports;NBA basketball;Professional basketball
    NBA chce plynulejšie zápasy. V Letnej lige otestuje úpravu počtu trestných hodov
    dnes 09:42
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