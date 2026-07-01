Dvojnásobný MVP finále späť v Toronte. V roku 2019 získal jediný titul v histórii klubu

Na snímke hráč Los Angeles Kawhi Leonard v zápase zámorskej NBA LA Clippers - Minnesota.
Na snímke hráč Los Angeles Kawhi Leonard v zápase zámorskej NBA LA Clippers - Minnesota. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. júl 2026 o 09:53
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Mal kontrakt s Clippers aj na ďalšiu sezónu

Americký basketbalista Kawhi Leonard by sa mal podľa zámorských médií vrátiť do tímu Toronto Raptors, ktorý v roku 2019 priviedol k triumfu v NBA.

ESPN a The Athletic informovali, že dvojnásobný najužitočnejší hráč finále NBA odíde z Los Angeles Clippers výmenou za krídelníka Brandona Ingrama, rozohrávača Gradeyho Dicka a výbery v prvom kole draftu v rokoch 2031 a 2033.

Leonard mal kontrakt s Clippers aj na ďalšiu sezónu a údajne chcel zostať v Los Angeles, no klub s ním podľa ESPN nechcel rokovať o dlhodobej zmluve.

Leonard prišiel prvýkrát do Toronta v roku 2018 zo San Antonia Spurs a o rok neskôr priviedol kanadský tím k jedinému titulu v klubovej histórii.

Pre neho samotného bol už druhý v kariére, prvý získal v roku 2014 so Spurs a v oboch prípadoch ho vyhlásili za MVP finále.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke hráč Los Angeles Kawhi Leonard v zápase zámorskej NBA LA Clippers - Minnesota.
    Na snímke hráč Los Angeles Kawhi Leonard v zápase zámorskej NBA LA Clippers - Minnesota.
    Dvojnásobný MVP finále späť v Toronte. V roku 2019 získal jediný titul v histórii klubu
    dnes 09:53
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