Dvojnásobný MVP finále späť v Toronte. V roku 2019 získal jediný titul v histórii klubu

Americký basketbalista Kawhi Leonard by sa mal podľa zámorských médií vrátiť do tímu Toronto Raptors, ktorý v roku 2019 priviedol k triumfu v NBA.
ESPN a The Athletic informovali, že dvojnásobný najužitočnejší hráč finále NBA odíde z Los Angeles Clippers výmenou za krídelníka Brandona Ingrama, rozohrávača Gradeyho Dicka a výbery v prvom kole draftu v rokoch 2031 a 2033.
Leonard mal kontrakt s Clippers aj na ďalšiu sezónu a údajne chcel zostať v Los Angeles, no klub s ním podľa ESPN nechcel rokovať o dlhodobej zmluve.
Leonard prišiel prvýkrát do Toronta v roku 2018 zo San Antonia Spurs a o rok neskôr priviedol kanadský tím k jedinému titulu v klubovej histórii.
Pre neho samotného bol už druhý v kariére, prvý získal v roku 2014 so Spurs a v oboch prípadoch ho vyhlásili za MVP finále.