Bývalý hráč NBA bojuje s agresívnou rakovinou mozgu. Nevzdávam sa, vraví

Bývalý hráč zámorskej basketbalovej NBA Jason Collins bojuje so štvrtým štádiom rakoviny mozgu. Aktuálne 47-ročný niekdajší športovec bol prvý hráč, ktorý v NBA hrával po tom, ako sa priznal svoju homosexualitu.
Collins už v septembri verejnosti oznámil, že podstupuje liečbu mozgového nádoru. Teraz v rozhovore pre ESPN prezradil, že má multiformný glioblastóm v štádiu 4, teda jeden z najtvrdších typov rakoviny mozgu.
"Príznaky prišli veľmi rýchlo,“ povedal. V auguste sa u neho objavili problémy s pamäťou a koncentráciou, ktoré ho prinútili vyhľadať lekársku pomoc.
"Mal som zvláštne príznaky asi dva týždne, ale pokiaľ niečo nie je vážne, snažím sa to prekonať. Som športovec,“ pokračoval. Diagnostika cez počítačovú tomografiu odhalila rýchlo rastúci nádor, ktorý by ho mohol dostať do ohrozenia života v priebehu niekoľkých týždňov.
S podporou manžela Brunsona Greena a ďalších blízkych začal Collins liečbu, ktorá zahŕňa lieky, rádioterapiu a chemoterapiu. Rozhodnutie vyskúšať inovatívnu liečbu na klinike v Singapure pripomenulo Collinsovi obdobie, keď sa rozhodol verejne priznať svoju orientáciu.
"Cítim sa, akoby som opäť prechádzal múrom nepoznaného. Nezostaneme len tak a nenecháme sa rakovinou zabiť bez boja. Vyskúšame metódy, ktoré sa ešte nikdy nepraktizovali: rádioterapiu, chemoterapiu a experimentálnu imunoterapiu, ktorá predstavuje najväčšiu nádej na prekonanie tejto formy rakoviny,“ povedal.
Collins spomenul, že jeho stará mama tiež bojovala s pokročilým štádiom rakoviny žalúdka a nemala rada slovo „rakovina". "Mne je to jedno, či použijete slovo rakovina. Mám rakovinu, ale tak ako moja babička, aj ja budem bojovať,“ uviedol.