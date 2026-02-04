Hviezdny Harden má nový tím. Clippers sa ho rozhodli vymeniť

James Harden zmení dres v basketbalovej NBA. Podľa zámorských médií ho Los Angeles Clippers vymenia do Clevelandu za Dariusa Garlanda a výber v druhom kole draftu. Kluby zatiaľ transakciu nepotvrdili.
Tridsasťšesťročný Harden podpísal vlani v lete s Clippers novú dvojročnú zmluvu na 81,5 milióna dolárov.
Do tímu prišiel v roku 2023 z Philadelphie, v NBA hral aj za Oklahomu City, Houston a Brooklyn.
V drese Houstonu sa stal v roku 2018 najužitočnejším hráčom súťaže, jedenásťkrát sa dostal do ligového Zápasu hviezd, ale majstrovský titul v NBA vo svojej kariére nikdy nezískal.
O desať rokov mladší Garland hral celú svoju doterajšiu kariéru za Cleveland. Ten ho draftoval v roku 2019 z celkovo piateho miesta.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia: