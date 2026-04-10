Košice zvládli prvý barážový zápas. Proti Interu uspeli po tesnej koncovke

Baráž o účasť v Tipos SBL - 1. zápas
Inter SB Bratislava - Košice Wolves 74:79 (40:41)
Najviac bodov: Randuška 23, Golian 15 (12 doskokov), Hudec 13 - Halada 19, John 17 (13 doskokov), Montgomery 12
Diváci: 250
Basketbalisti Košice Wolves zvládli prvý zápas v baráži o účasť v Tipos SBL. Nad tímom Inter SB Bratislava zvíťazili 79:74 a do odvety si proti najlepšiemu tímu druhej najvyššej súťaže ponesú päťbodový náskok.
Domácim na triumf nestačilo ani 23 bodov Bruna Randušku. Druhý duel je na programe v nedeľu 12. apríla na palubovke Košíc, o postupujúcom do Tipos SBL rozhodne súčet skóre z oboch stretnutí.
Hlasy po zápase
Martin Minarovjech, hráč Interu: „Niekoľkokrát sme mali momenty, kedy sme boli blízko k tomu, aby sme súpera dorazili. Skĺzli sme vtedy k chybám, ako sú hlúpe straty, nedôslednosť v obrane. Myslím si, že sme tým vrátili súpera, aby sa mohol vrátiť do hry. Na konci, namiesto toho, aby sme boli dôslední a hrali našu hru, tak pod tlakom súpera sme to neustáli. Atmosféra bola skvelá, ale snažil som sa čo najmenej vnímať eufóriu, aby som nevstúpil do zápasu príliš premotivovaný. Fanúšikovia nám veľmi pomohli, bol to skvelý zápas. Chyby, ktoré sme robili teraz, tak v nedeľu nemôžeme robiť. Verím, že to môžeme dotiahnuť do víťazného konca.“
Filip Halada, hráč Košíc: „Najskôr by som chcel povedať, že klobúk dole pred chalanmi z Interu. Z ich strany to bol krásny zápas. U nás to bola ťažká sezóna, veľa zmien, bolo to také hore-dole. Mladí hráči Interu hrali veľmi múdro, my sme niektoré situácie riešili hlúpo. Bohužiaľ, máme veľmi úzku rotáciu. Z našej strany mám teraz zmiešané pocity, myslel som si, že to bude jednoduchšie. Od našich chalanov som počul a pripravovali ma, že to tu bude búrlivé. Ja mám rád takúto atmosféru, Slovensko žije basketbalom. Som rád, že to tak bolo a uvidíme, ako to bude v odvete.“