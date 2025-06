Oklahoma pozná súpera vo finále NBA. Vyzve ju tím, ktorý na svoj prvý titul stále čaká

NBA - 6. zápas finále Východnej konferencie

/konečný stav série: 4:2, Indiana postúpila do finále/

NEW YORK. Basketbalisti Indiany Pacers postúpili v noci na nedeľu do finále zámorskej NBA. V šiestom stretnutí finále Východnej konferencie zdolali New York Knicks 125:108 a triumfovali 4:2 v sérii.

Do boja o titul postúpili prvýkrát od roku 2000, stretnú sa v ňom s tímom Oklahoma City Thunder. Finálová séria začne v noci na piatok o 2:30 SELČ. Domácich potiahol ziskom 31 bodov Pascal Siakam.

Domáci basketbalisti začali rozhodovať o osude konferenčného finále v druhej štvrtine, keď sa dostali do vedenia a už ho nespustili z rúk.