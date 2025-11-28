VIDEO: Neuveriteľná dráma v posledných sekundách. Litovský hrdina šokoval Londýn

Ignas Sargiunas (uprostred).
Ignas Sargiunas (uprostred). (Autor: FIBA)
Sportnet|28. nov 2025 o 08:16
Premenil tri trojky v posledných deviatich sekundách.

Ignas Sargiunas sa stal okamžitou legendou litovského basketbalu.

Premenil tri trojky v posledných 9,9 sekundách, vrátane víťazného koša so sirénou, v zázračnom závere.

Litva vďaka nemu vyhrala na úvode európskej kvalifikácie o MS 2027 v Londýne nad domácou Veľkou Britániou 89:88. Informovala o tom FIBA.

Sargiunas skončil zápas s 27 bodmi a vytvoril jeden z tých momentov, ktoré sa okamžite zapíšu do histórie svetového basketbalu – po boku hráčov ako Reggie Miller či Tracy McGrady.

Keď bola Veľká Británia na pokraji toho, aby prvýkrát v histórii zdolala Litvu, Sargiunas zabral.

Prvú trojku premenil 9,9 sekundy pred koncom, keď jeho tím prehrával 80:87.

Po tom, čo Briti premenili iba jeden z dvoch trestných hodov, Sargiunas trafil ďalšiu strelu z diaľky a rozdiel bol už len dvojbodový.

Do konca štvrtej štvrtiny zostávalo 3,5 sekundy.

VIDEO: Zostrih zápasu Veľká Británia - Litva

Po oddychovom čase Carl Wheatle pokazil rozohrávku a Sargiunas dokonal obrat.

Prešiel cez polovicu ihriska a trafil presne. Fanúšikovia Litvy jasali, zatiaľ čo priaznivci Veľkej Británie len premýšľali, čo sa to vlastne stalo.

Tabuľka skupiny D

