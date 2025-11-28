VIDEO: Neuveriteľná dráma v posledných sekundách. Litovský hrdina šokoval Londýn

Ignas Sargiunas sa stal okamžitou legendou litovského basketbalu.
Premenil tri trojky v posledných 9,9 sekundách, vrátane víťazného koša so sirénou, v zázračnom závere.
Litva vďaka nemu vyhrala na úvode európskej kvalifikácie o MS 2027 v Londýne nad domácou Veľkou Britániou 89:88. Informovala o tom FIBA.
Sargiunas skončil zápas s 27 bodmi a vytvoril jeden z tých momentov, ktoré sa okamžite zapíšu do histórie svetového basketbalu – po boku hráčov ako Reggie Miller či Tracy McGrady.
Keď bola Veľká Británia na pokraji toho, aby prvýkrát v histórii zdolala Litvu, Sargiunas zabral.
Prvú trojku premenil 9,9 sekundy pred koncom, keď jeho tím prehrával 80:87.
Po tom, čo Briti premenili iba jeden z dvoch trestných hodov, Sargiunas trafil ďalšiu strelu z diaľky a rozdiel bol už len dvojbodový.
Do konca štvrtej štvrtiny zostávalo 3,5 sekundy.
VIDEO: Zostrih zápasu Veľká Británia - Litva
Po oddychovom čase Carl Wheatle pokazil rozohrávku a Sargiunas dokonal obrat.
Prešiel cez polovicu ihriska a trafil presne. Fanúšikovia Litvy jasali, zatiaľ čo priaznivci Veľkej Británie len premýšľali, čo sa to vlastne stalo.