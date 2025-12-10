Slovan pokračuje na víťaznej vlne v nadnárodnej súťaži. Tesne zdolal nórsky tím

Hráči Bratislavy.
Hráči Bratislavy.
Zverenci trénera Aramisa Nagliča tak urobili dôležitý krok za účasťou v play off.

ENBL 2025/2026 - ligová fáza

Gimle Basket - BC Slovan Bratislava 77:80 (40:35)

Najviac bodov: Johnson 22 (12 doskokov), Odfjell 16, Savič 14 (10 doskokov) - Stevenson 27, Watson 18, Radovanovič 14 (15 doskokov)

Basketbalisti Slovana Bratislava zaznamenali v Severoeurópskej lige (ENBL) druhé víťazstvo za sebou, keď triumfovali na palubovke nórskej Gimly Basket 80:77.

Zverenci trénera Aramisa Nagliča tak urobili dôležitý krok za účasťou v play off, v tohtoročnej edícii súťaže vylepšili svoju bilanciu na tri výhry a štyri prehry.

Účinkovanie v ligovej fáze zakončia v stredu 4. februára 2026 domácim súbojom s českou Opavou.

Tabuľka skupiny B

