Čajky majú šiesty pokus, Ružomberok chce natiahnuť víťaznú sériu. Začína sa boj o titul

BRATISLAVA. Finále basketbalovej Niké extraligy žien má po roku opäť rovnaké zloženie. V boji o majstrovský titul v sezóne 2021/2022 sa stretnú MBK Ružomberok a Piešťanské Čajky. Hráčky Rožomberka hrajú o štvrtú trofej pre víťaza za sebou, družstvo z Piešťan sa pokúsi premeniť šiestu finálovú účasť v zisk najcennejšieho kovu. Séria na tri víťazstvá štartuje v sobotu 16. apríla o 16.00 h v ružomberskej Koniarni. Cesty do finále boli v oboch prípadoch totožné. Ružomberok ako úradujúci majster v play off zatiaľ neprehral, vo štvrťfinále hladko zdolal BK ŠK UMB Banská Bystrica 2:0 na zápasy a rovnaký proces urobil v semifinále aj s druhým tímom z mesta pod Urpínom - BK ŠKP 08, do boja o 3. miesto ho poslal po výsledku 3:0 na zápasy.

Dlhé čakanie na zápas „Ja osobne nie som zástanca takýchto dlhých prestávok medzi jednotlivými sériami play off. Momentálne nám to v tomto roku ale padlo vhod, mali sme dosť zdravotných problémov po semifinálovej sérii. Tento čas sme využili najmä na doliečenie všetkého,“ prezradil pre TASR tréner Ružomberka Juraj Suja.

Piešťany tiež nenašli vo vyraďovačke premožiteľa, so Slovanom Bratislava ukončili sériu v najkratšom možnom čase (2:0 na zápasy) a bez jedinej straty si poradili aj s tímom Young Angels Košice (3:0 na zápasy). "Bol to dlhý čas, v podstate dva týždne stojíme a čakáme na zápas. Ale zasa padlo nám to vhod, mohli sme si trochu oddýchnuť a dať sa zdravotne dokopy po drobných šrámoch, ktoré mali dievčatá po semifinálovej sérii. Už sme ale netrpezliví a čakáme na zápasy,“ vyjadril sa pre TASR kouč Čajok Peter Jankovič.

Tretíkrát za sebou (v roku 2020 sezónu pre koronavírus predčasne ukončili) má finále identické zloženie. Súperi sa dôverne poznajú, pravidelne sa stretávajú nielen v lige, ale aj vo finále Slovenského pohára a v tomto ročníku si zahrali tiež v rámci Federálneho pohára. Vyrovnané vzájomné zápasy "Piešťany sú kvalitným tímom, vedené kvalitným trénerom. Nie náhodou skončili na druhom mieste po dlhodobej časti a dostali sa do finále Slovenského pohára. Trikrát nás v tejto sezóne dokázali zdolať, je to pre nás tím, ktorý má náš rešpekt a na Slovensku ide o najťažšieho možného súpera vo finále. Bilancia 3-3 hovorí za všetko. Séria môže dopadnúť akokoľvek. To, že to bolo 3-3 neznamená, že to bude na 5 zápasov. Neplatí nič, čo bolo doteraz. Môžeme niektoré veci predikovať, ale v podstate ideme s čistým stolom za stavu 0:0. Verím, že to je dobrá pozvánka pre fanúšikov, aby zaplnili obe haly,“ myslí si kormidelník "Ruže“.

Basketbalistky MBK Ružomberok vyhrali Slovenský pohár. (Autor: TASR)

Vzájomné zápasy sú medzi súpermi v tejto sezóne vyrovnané, dôležitejšie výhry sú však na strane majstra. Proti Čajkám dokázal Ružomberok uspieť vo finále Slovenského pohára, Piešťany si zasa uchmatli pre seba bronz na Federálnom pohári. "Vo finále nás čaká tím, ktorý skončil po základnej časti na prvom mieste, je víťazom Slovenského pohára a úspešne reprezentuje slovenský basketbal v Európskom pohári FIBA. Kvalita je určite na ich strane, sú veľkým favoritom na zisk titulu. Družstvo je umne vyskladané, so slušnou rotáciou a skúseným trénerom. Bude to veľmi náročné. Musíme si dať pozor na ich silné stránky. Vieme, kde majú slabiny a silné veci, tie sa budeme snažiť eliminovať.

Pevne verím, že budeme pripravení a pobijeme sa o úspech. Aj keď je bilancia 3-3, tak si myslím, že neznamená nič. Play off je úplne iná súťaž. Tlaky budú na oboch stranách, aj keď väčší je na strane Ružomberka, pretože od nich sa to očakáva. My môžeme prekvapiť a ideme urobiť všetko pre to, aby sme boli úspešní. Tie zápasy nám dali zrkadlo, čo môžeme a čo nemôžeme. Som rád, že sme s nimi v sezóne vyhrali, ale na to treba rýchlo zabudnúť. V sobotu bude úplne iný zápas,“ povedal Jankovič. Suja: Necítime väčší tlak Hráčky Ružomberka majú za sebou mimoriadne úspešnú sezónu, ktorá odštartovala postupom do play off Európskeho pohára FIBA (Eurocup) a triumfom v Slovenskom pohári. Zisk double a možnosť dotiahnuť sa v počte majstrovských titulov na Košice (zlato získali 15-krát), je hlavnou motiváciou pre kolektív okolo trénera Suju: "My ako úradujúci majster necítime na sebe nejaký väčší tlak. Či sme majster alebo nie, je to minulosť a teraz žijeme prítomnosťou. Myslím si, že na oboch je rovnaký tlak. My si robíme tlak na seba aj bez toho, sme športovci, sme súťaživí a vždy chceme dostať zo seba čo najviac. Samozrejme, bola by to krásna bodka po naozaj úspešnej sezóne z nášho pohľadu. No takto sa na to nepozeráme. To, čo sme dosiahli, je minulosť. Užili sme si to, ale momentálne sa sústredíme na finálové boje. Už sa na to tešíme.“

Basketbalistky klubu Piešťanské čajky. (Autor: TASR)

Čajky boli vo Federálnom pohári tretie, v Slovenskom pohári druhé a v ligovom finále by konečne radi pretrhli šnúru piatich koncov so striebrom na krku. "Na nich ako obhajcov titulu bude určite vyvíjaný nejaký tlak. Na druhej strane si myslím, že už sú tak skúsení, že to dokážu ustáť. Prvý zápas bude veľmi dôležitý, niekedy dokáže ukázať veľmi veľa. Poviem to nešportovo, bodaj by mali ten tlak čo najväčší a zväzoval im ruky. Nech si to dievčatá rozdajú na ihrisku a ukážu, kto je lepší.

Oba tímy sa celú sezónu snažili urobiť si čo najlepšiu východiskovú pozíciu. Ružomberok to zvládol lepšie, má výhodu domáceho prostredia. Šiesta účasť vo finále pre Piešťanské Čajky, určite si aj Piešťany zaslúžia vyhrať majstrovský titul. Netvrdím, že to bude už túto sezónu, ale urobíme určite všetko pre to, aby to bolo teraz. Čo nám môže pomôcť k naplneniu cieľa je úplne jednoduché, že dáme do toho viac ako súper. Musíme to tak urobiť, pretože oni majú výhodu domáceho prostredia. Je potrebné siahnuť si na dno fyzických a mentálnych síl. Treba bojovať, aj keď sa nebude dariť. Verím svojmu tímu a budem robiť všetko, aby sme na konci boli spokojní,“ dodal tréner Piešťan. Finálová séria Niké extraligy žien sa hrá na tri víťazné zápasy, meno víťaza sezóny 2021/2022 bude známe najneskôr 30. apríla.