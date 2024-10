Skvelý výkon Levíc poznačil kontroverzný záver. Nič také som nezažil, vravel tréner

LARNAKA. Basketbalisti Patriotov Levice zaznamenali úspešný vstup do skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Proti cyperskej Anorthosis Famagusta (83:72) to bol veľký boj do poslednej sekundy, slovenský šampión však našiel v správnej chvíli riešenia a do tabuľky B-skupiny si zapísal prvé dva body. Emócie boli na levickej strane po záverečnom klaksóne veľké, išlo o otvárací zápas celej skupinovej fázy súťaže a hlavne v špecifickom prostredí neutrálnej palubovky v Larnake. "Znamená to veľa. Veľmi som veril tomu, že môžeme vstúpiť do skupinovej fázy víťazstvom. Podarilo sa nám to a tešíme sa z toho. Bol to veľmi ťažký zápas, útočne sme sa natrápili. Som rád, že možno sme nemali svoj najlepší deň, tak sme dokázali vo veľmi ťažkom prostredí zvládnuť vyrovnanú koncovku. Verím, že nám to pomôže aj do budúcna, že sme dokázali byť mentálne silní," vyjadril sa pre TASR kouč Patriotov Michal Madzin.

Cesta za úspechom nebola jednoduchá, čo dokazuje aj samotný priebeh. Až 14-krát bol niekto vo vedení, dlho bol rozdiel v podobe jedného útoku a na oboch stranách to bol veľký boj. "Vyhrať prvý zápas vonku nie je jednoduché. Sme radi, že si berieme z Cypru prvý úspech, aj keď to nebolo najkrajšie. Celý duel bol v podstate vyrovnaný, nevedeli sme sa od nich veľmi odtrhnúť. Na konci sme to zvládli trochu lepšie, mali problémy s faulami a my sme zvládli trestné hody. Najviac nám pomohla naša výdrž a bojovnosť. Bolo to tesné, chvíľku sme aj prehrávali, ale nevzdali sme to a bojovali sme ďalej. Nakoniec sme to otočili a vyhrali sme to celkom v pohode," povedal Boris Bojanovský, pivot Levíc.

Spolu so spoluhráčmi boli na palubovke basketbalovejším tímom, ale aj napriek svojim evidentným výhodám, nechali domáci tím dlho v hre o víťazstvo. "Ťažký zápas najmä v tom, že sme si to sami komplikovali. Mali sme veľmi nízku úspešnosť streľby trestných hodov, zahodili sme niektoré jednoduché zakončenia spod koša, respektíve riešenia, keď sme mali útočne vybudovanú výbornú pozíciu. Hralo sa v ťažkom a vypätom prostredí, domáci fanúšikovia vytvorili búrlivú atmosféru, čo ukázala aj koncovka. O to viac sme radi, že sme to dokázali zvládnuť," uviedol Madzin.

Do poslednej 10-minútovky sa išlo za vyrovnaného stavu 56:56. Najskôr Levičania ustáli mierny nápor Famagusty a potom sami zasadili rozhodujúci úder. Zlepšili koncentráciu na oboch stranách palubovky a keď sa k tomu pridala aj úspešnosť premieňania streleckých pokusov, tak výsledok sa ukázal na konečnom stave. "Celé stretnutie bolo veľmi vyrovnané, po prvej a druhej štvrtine sme mali mierne vedenie. Po tretej bol stav vyrovnaný, skóre sa prelievalo z jednej strany na druhú a družstvo, ktoré odskočilo na tri-štyri body, tak cítilo šancu. Našli sme útočné riešenia, mali sme niekoľko za sebou idúcich zakončení v obrane, ktoré išli v náš prospech. Konečne sme premenili aj trestné hody a myslím si, že tam sme si vybudovali náskok," skonštatoval kouč Patriotov.

Podobne ako pred rokom, tak aj teraz jeho zverenci otvorili skupinovú fázu triumfom na palubovke súpera. "Po priebehu zápasu je 11-bodová výhra veľmi cenná. Je pred nami ďalších päť stretnutí, potrebujeme to potvrdiť. Verím, že do budúcna nám pomôže takýto duel. Nehrali sme náš basketbal a útočne sme mali veľmi podpriemerný deň, ale aj napriek tomu sme dokázali vyhrať na horúcej palubovke. Dúfam, že toto zistenie pomôže nášmu tímu k tomu, aby sme boli ešte silnejší," uviedol tréner hostí.