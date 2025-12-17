Zisťujeme úroveň záujmu a rozhodneme sa. Šancu dostať sa do ligy majú dva kluby

Komisár zámorskej basketbalovej súťaže NBA Adam Silver prezradil, že v roku 2026 rozhodnú o prípadnej expanzii. Hlavnými kandidátmi sú Las Vegas a Seattle.
Pred finálovým duelom Pohára NBA v Las Vegas odprezentoval Silver viaceré názory na potenciálne novinky v súťaži do budúcich ročníkov.
„Nie je tajomstvom, že sa z pohľadu skúmania trhu pozeráme na Las Vegas a Seattle. Pracujeme s ostatnými tímami, zisťujeme úroveň záujmu a snažíme sa lepšie pochopiť ekonomickú stránku pre potenciálnych záujemcov. Niekedy na budúci rok rozhodneme,“ cituje agentúra AP Silvera.
Las Vegas hostil vyvrcholenie Pohára NBA vo všetkých doterajších ročníkoch. V Seattli fungovala v rokoch 1967-2008 značka SuperSonics, potom sa klub premenoval na Thunder a presunul do Oklahomy.
Komisár poznamenal, že hlavnou otázkou pri potenciálnej expanzii je rozdelenie celkového koláča príjmov medzi ďalších dvoch účastníkov.
NBA sa naposledy rozširovala v roku 2004, keď na mapu účastníkov pribudol Charlotte Bobcats.
Silver zároveň priznal, že nevylučuje možnosť presunu existujúcich klubov na nové trhy. V tomto smere sa spomína odchod Grizzlies z Memphisu a Pelicans z New Orleans.
