Americká reprezentácia má nového trénera. Stal sa ním súčasný kouč Miami Heat

WASHINGTON. Erik Spoelstra sa stal hlavným trénerom basketbalistov USA. Aktuálny tréner Miami Heat povedie Američanov na MS 2027 v Katare a o rok neskôr aj na domácich olympijských hrách v Los Angeles, kde budú obhajovať zlato.
Spoelstra pôsobil pri reprezentácii aj doteraz ako asistent. Hlavným koučom bol Steve Kerr, ktorý priviedol v Paríži USA k piatemu olympijskému zlatu v sérii.
„Prijímam túto ponuku s hlbokou pokorou. Toto je najväčšia pocta, akú som mohol v živote zažiť. Olympijské hry sú úžasné, kdekoľvek sa konajú.
Mať však príležitosť trénovať národný tím na domácej pôde, to je mimoriadne,“ uviedol podľa AP 54-ročný Spoelstra, ktorý trénuje Miami nepretržite od roku 2008 a klub priviedol k dvom majstrovským titulom.