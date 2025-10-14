Americká reprezentácia má nového trénera. Stal sa ním súčasný kouč Miami Heat

Erik Spoelstra na lavičke Miami Heat.
Erik Spoelstra na lavičke Miami Heat. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. okt 2025 o 22:30
ShareTweet0

Spoelstra pôsobil pri reprezentácii aj doteraz ako asistent.

WASHINGTON. Erik Spoelstra sa stal hlavným trénerom basketbalistov USA. Aktuálny tréner Miami Heat povedie Američanov na MS 2027 v Katare a o rok neskôr aj na domácich olympijských hrách v Los Angeles, kde budú obhajovať zlato.

Spoelstra pôsobil pri reprezentácii aj doteraz ako asistent. Hlavným koučom bol Steve Kerr, ktorý priviedol v Paríži USA k piatemu olympijskému zlatu v sérii.

„Prijímam túto ponuku s hlbokou pokorou. Toto je najväčšia pocta, akú som mohol v živote zažiť. Olympijské hry sú úžasné, kdekoľvek sa konajú.

Mať však príležitosť trénovať národný tím na domácej pôde, to je mimoriadne,“ uviedol podľa AP 54-ročný Spoelstra, ktorý trénuje Miami nepretržite od roku 2008 a klub priviedol k dvom majstrovským titulom.

Basketbal

Basketbal

    Erik Spoelstra na lavičke Miami Heat.
    Erik Spoelstra na lavičke Miami Heat.
    Americká reprezentácia má nového trénera. Stal sa ním súčasný kouč Miami Heat
    dnes 22:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Americká reprezentácia má nového trénera. Stal sa ním súčasný kouč Miami Heat