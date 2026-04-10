Veľká strata pre Philadelphiu. Embiid podstúpil operáciu slepého čreva

Americkému basketbalistovi Joelovi Embiidovi diagnostikovali zápal slepého čreva a tréner Philadelphie Nick Nurse uviedol, že hviezdny pivot vo štvrtok podstúpil operáciu.
Nurse povedal, že Embiid bol na operačnej sále ešte približne 90 minút pred začiatkom zápasu v Houstone, ktorý 76ers prehrali 102:113.
Dodal, že Embiid sa na stredajšom tréningu cítil dobre, kým sa o probléme dozvedel až vo štvrtok ráno.
„Povedali mi to ráno, ale vraj ich kontaktoval uprostred noci, okolo tretej či pol štvrtej, že sa necíti dobre. Takže myslím, že vtedy sa to celé začalo. Nakoniec ho dostali k lekárovi, urobili vyšetrenia a rozhodli sa, že operáciu musia vykonať tu v Houstone,“ povedal Nurse v noci na piatok podľa agentúry AP.
Kormidelník neposkytol časový rámec návratu, no zdá sa nepravdepodobné, že by sa bývalý MVP stihol vrátiť na play in turnaj alebo prvé kolo play off.
„Je to tvrdá rana. Najdôležitejšie teraz je, aby Joel operáciu zvládol čo najlepšie a všetko prebehlo v poriadku. Na to sa momentálne najviac sústreďujem,“ dodal Nurse.