Banskobystričanky zvládli kvalifikáciu Eurocupu, v skupine vyzvú aj Piešťanské Čajky

Miloslav Michálik, tréner Banskej Bystrice: „Sme veľmi radi za postup, nerodil sa jednoducho, ale dievčatám patrí veľký obdiv za to, čo predviedli. Aj v situáciách, ktoré boli pre nás dôležité, tak sa vždy dokázali postaviť. Keby sme si možno viacej pomohli trestnými hodmi, tak by to bolo jednoduchšie, ale to je momentálne jedno. Myslím si, že rozhodlo určité kolektívne poňatie v obrane, za to sme veľmi radi. Dievčatá ukázali kus energie, srdiečka a charakteru, môžeme byť tak len spokojní s postupom.“

Laura van Dalen, hráčka Banskej Bystrice: „V prvom rade, sme veľmi šťastné, že sa nám podarilo zvíťaziť v tomto zápase po tom, čo si myslím, že sme odohrali v Banskej Bystrici tiež kvalitné stretnutie. Odnášame si veľmi cenné víťazstvo a postup do ďalších bojov. Je to pre nás určite veľký úspech a ja som nesmierne rada, že sa nám podarilo veľmi dobre takticky odohrať zápas. Za to ďakujeme celému realizačnému tímu a všetkým babám, ktoré odovzdali veľkú energiu, s koncom, aký sme si predstavovali a s akým cieľom sme do Grécka išli. Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí nám na Slovensku držali palce. Tešíme sa na ďalšie výzvy v skupine a budeme robiť to najlepšie, čo vieme.“