Šampión NBA sa pobil so spoluhráčom. Tréner ho odmietol vyradiť z tímu

SAN FRANCISCO. Úradujúci šampión zámorskej basketbalovej NBA Golden State Warriors potrestal svojho hráča Draymonda Greena finančnou pokutou za to, že minulú stredu počas tréningu udrel spoluhráča Jordana Poola do tváre.

"V takejto situácii nie je žiadne rozhodnutie jednoduché, nikdy to nebude perfektné. Toto je najväčšia kríza, akú som zažil od príchodu do klubu. Je to naozaj vážne," povedal tréner, ktorý doviedol klub k štyrom majstrovským titulom v NBA (2015, 2017, 2018, 2022). Päťkrát sa stal celkovým víťazom súťaže ako hráč.