Ďalší skvelý výkon Jokiča nestačil, Miami vyrovnalo finálovú sériu

NBA - finále play-off - 2. zápas

"Pred štvrtou štvrtinou sme vedeli, že cesta vedie cez dobrú defenzívu. To bolo pre nás to najdôležitejšie," citovala Adebaya agentúra AP.

Denver mal v závere šancu vyrovnať, no Jamal Murray minul kôš spoza trojkového oblúka. "Vyzeralo to dobre, len to tam nespadlo," povedal Murray, ktorý zaznamenal 18 bodov a pridal 10 asistencií.

Tretí zápas je na programe v noci na štvrtok na palubovke Miami.