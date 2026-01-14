Davis sa vyhol operácii, Dallasu bude chýbať približne 6 týždňov

Americký basketbalista Anthony Davis bude pre zranenie mimo hry približne šesť týždňov. Tridsaťdvaročný pivot Dallasu Mavericks však nebude potrebovať operáciu na opravu poškodených väzov v ľavej ruke, informovala agentúra AP.
Davis sa zranil pri bránení Lauriho Markkanena počas jeho nájazdu na kôš v závere zápasu, ktorý Mavericks prehrali s Utahom Jazz 114:116 minulý týždeň.
Tridsaťdvaročný hráč odišiel na lavičku v zjavnej bolesti a následne zamieril do šatne.
Rozhodnutie nepodstúpiť operáciu padlo po lekárskom vyšetrení v utorok a podľa klubu by sa Davisovo zranenie malo zahojiť približne za šesť týždňov.
Pre 10-násobného účastníka All-Star zápasu to bude už jeho druhá absencia trvajúca aspoň mesiac v tejto sezóne.
V novembri vynechal 15 zo 16 zápasov pre zranenie lýtka. Trápilo ho aj zranenie slabín a celkovo už vynechal polovicu zo 40 zápasov Dallasu v tejto sezóne.