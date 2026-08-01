Slovenský reprezentant mení pôsobisko. Rozohrávač podpísal s tureckým klubom po úspešnej sezóne

David DeJulius.
David DeJulius. (Autor: SBA/Samuel Pacala)
TASR|1. aug 2026 o 13:51
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Slovenský rozohrávač si po Izraeli, Nemecku, Grécku a Španielsku vyskúša turecký basketbal.

Naturalizovaný slovenský basketbalový reprezentant David DeJulius podpísal kontrakt s Besiktasom Istanbul.

Do Turecka prichádza po úspešnom pôsobení v španielskej Murcii, ktorá v uplynulej sezóne účinkovala v Európskom pohári FIBA.

V Murcii mal priemer 17,7 bodu, 4,4 asistencie a 1,8 doskoku na zápas. Na palubovke strávil priemerne 25 minút.

Dvadsaťšesťročný rozohrávač pomohol Murcii v ACB lige k štvrtému miestu po základnej časti.

V minulosti pôsobil v izraelskom Maccabi Tel Aviv, Nemecku a Grécku. S basketbalom začal na univerzite v americkom Michigane, pripoemnul portál basketnews.com.


Basketbal

Basketbal

    David DeJulius.
    David DeJulius.
    Slovenský reprezentant mení pôsobisko. Rozohrávač podpísal s tureckým klubom po úspešnej sezóne
    dnes 13:51
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