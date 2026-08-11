Zo zámorských univerzít do Piešťan. Američanka chce rozbehnúť kariéru na Slovensku

Americká basketbalistka McKenna Eddingsová odštartuje profesionálnu kariéru v drese Piešťanských Čajok.
Dvadsaťtriročná krídelníčka posilnila vicemajsterky Slovenska po päťročnom pôsobení na zámorských univerzitách.
Nová piešťanská obvodová hráčka si zahrala za štyri školy. Najvýraznejšiu stopu zanechala vo svojom nateraz poslednom pôsobisku, univerzite Georgia Southern.
V záverečnom roku sa dostala do jedného z najlepších konferenčných tímov, priemerne mala v zápasoch 13,4 bodu.
„Piešťanské Čajky som si vybrala z dôvodu, že viem dobre zapadnúť do herného štýlu tímu. Klub dosiahol v predchádzajúcom období na pekné úspechy, takže to bude určite výzva zopakovať niečo podobné.
Chcem naplniť vysoké štandardy. V Piešťanoch chcem získať skúsenosti nielen na palubovke, ale aj mimo nej. Plánujem zlepšovať moje herné schopnosti. Som nováčik, takže ma čaká veľa učenia a prechod z univerzitného do profesionálneho basketbalu.
Plánujem nasávať všetky nové informácie, aby sa zo mňa stala najlepšia verzia samej seba,“ vyjadrila sa 23-ročná Eddingsová pre klubový web piešťanského klubu.
Americká krídelníčka patrila medzi líderky svojho tímu v predošlých sezónach, podobnej úlohy by sa mala zhostiť aj v Piešťanoch.
„Ide podľa mňa o celkom kvalitnú posilu. Javila sa veľmi dobre na univerzite, uvidíme ako zapadne do nášho tímu. Je veľmi vysoká, slušná strelkyňa a má dobrú energiu, to určite budeme potrebovať v novej sezóne.
Bude to pre ňu trochu ťažšie, keďže bude prvýkrát v Európe. Verím však, že budeme pre ňu dobrým vstupom do veľkého basketbalu a ukáže sa v čo najlepšom svetle.
Teší ma, že sme sa dohodli, pretože hneď mi padla do oka, keď som ju videl. Vnímam ju ako zaujímavú hráčku, na spoluprácu sa teším,“ povedal tréner Čajok Peter Jankovič na margo novej posily.