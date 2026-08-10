Prečo nie? reagoval šéf FIBA na seniorské ME na Slovensku. Spolupráca s SBA ho teší

Prezident európskej sekcie Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) Jorge Garbajosa vníma Slovenskú basketbalovú asociáciu (SBA) ako dôležitého partnera pri organizácií medzinárodných podujatí aj do ďalších rokov.
Pri návšteve mládežníckych majstrovstiev Európy hráčok do 16 rokov v Piešťanoch priznal, že je len otázkou času, kedy sa uskutočnia na Slovensku v nejakej forme ME žien alebo mužov.
Garbajosa navštívil Slovensko po takmer dvoch rokoch, tentoraz pricestoval na otvárací deň B-kategórie ME hráčok do 16 rokov. Ide o druhé mládežnícke podujatie, ktoré sa rozhodla v tomto roku SBA zorganizovať.
„Je to pre mňa veľká pocta, v Piešťanoch som prvýkrát. SBA je jeden z hlavných partnerov FIBA Europe. Mám veľký rešpekt smerom k tejto organizácii a jej vedeniu. Ide o našich veľmi dobrých priateľov.
Je vždy radosť mať proaktívneho partnera, ktorý rozumie pozitívnemu efektu organizácie takýchto turnajov. Touto cestou sa chcem SBA poďakovať, pretože nebolo jednoduché nájsť partnera k organizácii kategórie do 16 rokov,“ povedal pre TASR Garbajosa.
Pozitívny signál
Dôležitosť návštevy vrchného činovníka európskeho basketbalu v Piešťanoch je pozitívnym signálom aj z pohľadu relevantnosti partnerstva na organizáciu podobných podujatí do budúcna.
„Samozrejme, nie je jednoduché v nabitom kalendári prezidenta FIBA Europe nájsť 'skulinku'. Som rád, že po zápase Slovensko - Španielsko si našiel priestor navštíviť aj tento šampionát.
Je to pre nás ešte viac cenné, pretože Jorge Garbajosa pendluje medzi krajinami každý druhý deň. Je to pre nás veľkým zadosťučinením a odmenou, že nás uprednostnil pred inými krajinami.
Veríme, že to pomôže k tomu, aby sa SBA ešte viac pripomenula FIBA. Máme spolu veľké plány, verím, že sa všetko podarí,“ vyhlásil prezident SBA Michal Ondruš.
Výnimočná záležitosť
SBA sa v júli podujala zorganizovať B-kategóriu ME hráčov do 20 rokov s 21 tímami, tentoraz v Piešťanoch má na starosti časť šampionátu do 16 rokov. V Diplomat aréne sa predstaví sedmička reprezentačných tímov.
„Vnímame to, ale nie je to len o organizácii turnajov. Vzťahy medzi FIBA Europe a SBA sú aj o niečom inom.
Najvyšší členovia SBA sú napríklad v štruktúrach FIBA, dávajú podnety a treba si zobrať od každej federácie niečo,“ zamyslel sa Garbajosa.
Šéf FIBA Europe priznal, že formát mládežníckych ME s viacerými krajinami je skôr výnimočnosťou záležitosťou:
„Je to jedna z možných opcií, ale je to náročné pri tom množstve podujatí, koľko FIBA ročne organizuje. Preferujeme však v podstate tento variant s jednou krajinou.“
Seriózny partner FIBA
Slovenská strana sa netají tým, že by sa do budúcna chcela zhostiť ešte významnejších medzinárodných podujatí pod hlavičkou FIBA.
V nedávnej minulosti nevyšla kandidatúra na ME žien 2027, ale v ďalších rokoch to z pohľadu šancí môže vyzerať reálnejšie.
„Mám za to, že organizáciou šampionátu do 20 rokov sme podčiarkli to, že sme serióznym partnerom pre FIBA. FIBA sme vlastne veľmi pomohli, že sme sa rozhodli zorganizovať jednu skupinu kategórie do 16 rokov.
Dúfame, že aj toto podujatie sa podarí zakončiť na veľmi vysokej úrovni a pôjde o začiatok väčšej spolupráce.
Je to pre nás veľká motivácia, pretože v momente organizácie sa pripomíname a budujeme pyramídu na to, aby sme sa mohli uchádzať o niečo väčšie.
Je to nevyhnutnosť, ak chceme pomýšľať ešte nad väčším spropagovaním basketbalu, tak je potrebné začať s týmito mládežníckymi podujatiami,“ vyjadril sa Ondruš.
Možnosť seniorských ME
Okrem každoročných mládežníckych ME sa otvára možnosť na ME žien v roku 2029 a mužov v roku 2033.
„Prečo nie? Skúsenosti, energia a profesionalita tejto organizácie, je to jednoducho len otázkou času. Vidieť to na podpore od vlády, k dispozícii je tiež moderná infraštruktúra,“ poodkryl Garbajosa slovenské šance na organizáciu.
Návšteva šéfa európskeho basketbalu by mohla do budúcna pomôcť k naplneniu týchto ambícií.
„Je to méta, ktorú pred sebou máme. Chceme sa pokúsiť zorganizovať minimálne jednu skupinu majstrovstiev Európy žien alebo mužského šampionátu, ktorý je ešte viac sledovaný.
Je to niečo, k čomu smerujeme a ja verím, že jedného pekného dňa budeme úspešní. Návšteva Jorgeho Garbajosu k tomu môže pomôcť,“ dodal na záver Ondruš.