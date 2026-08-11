Šampióni z New Yorku otvoria novú sezónu NBA, vyzve ich nový tím LeBrona

Nová sezóna zámorskej basketbalovej súťaže NBA odštartuje v utorok 20. októbra. Ťahákom úvodného dňa bude súboj majstrovského New Yorku Knicks s Philadelphiou 76ers, ktorá získala prednedávnom do svojho tímu LeBrona Jamesa.
Vedenie ligy odkladalo informácie o prvých dňoch súťažného ročníka, keďže čakalo na rozhodnutie Jamesa a jeho ďalšieho pôsobiska.
S Los Angeles Lakers si 41-ročná posila Philadelphie zahrá 25. decembra. Program novej sezóny NBA odštartuje duelom Detroitu Pistons s Bostonom Celtics, okrem toho sa uskutoční repríza finále Západnej konferencie, proti sebe budú stáť hráči San Antonia Spurs a Oklahomy City Thunder.
Vedenie súťaže tiež publikovalo, ktoré stretnutia sa odohrajú 25. a 26. decembra počas tzv. „Christmas Day“. Spurs nastúpia proti Knicks, Miami Heat si zahrá s Bostonom, Oklahomu čaká Minnesota Timberwolves a Denver Nuggets si zmeria sily s Golden State Warriors.
Ako informovala agentúra AP, NBA zverejní v najbližších dňoch kompletný program na sezónu 2026/2027.