Levice začali s prípravou na sezónu. Chceme postúpiť do Ligy majstrov, vraví Madzin

Úradujúci šampión Tipos Slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice odštartoval s prípravou na nový súťažný ročník. Zverencov trénera Michala Madzina čakajú už pred prvým ligovým duelom v podstate najdôležitejšie méty.
Na začiatku septembra zabojujú o Superpohár a hneď na to sa pokúsia opäť postúpiť do skupinovej fázy Ligy majstrov.
Levičania už nabehli do pravidelného tréningového procesu. Dobrou správou je, že káder je uzatvorený a takmer všetci hráči sa už pripravujú na novú sezónu.
„Od minulého týždňa sme začali letnú prípravu na novú sezónu. Prvé týždne sú už tradične v znamení fyzickej a kondičnej prípravy, postupne sa prejde k basketbalovým veciam. Všetci sa už potom budú tešiť na prípravné zápasy. Myslím si, že každý z nás si uvedomuje dôležitosť letnej prípravy,“ vyjadril sa pre TASR kormidelník Patriotov Michal Madzin.
Z majstrovského kolektívu zostala takmer kompletná slovenská časť, z legionárov pokračuje len Američan Gabe Dorsey. Po roku sa podaril návrat skúseného amerického rozohrávača Tonyho Hicksa a po niekoľkých sezónach je späť reprezentant Slovenska Samuel Volárik.
„Medzi sezónami sa už pravidelne tím výrazne obmieňa z pohľadu zahraničnej časti, inak tomu nebolo ani teraz. Stále hovorím, že vždy vyberieme hráča, o ktorom si myslíme, že nám pomôže a môže urobiť rozdiel. Dúfam, že aj tento rok sme mali správnu ruku.
Kľúčové zo slovenskej časti je, že zostáva kapitán Boris Bojanovský. Tiež aj ďalší hráči, ktorí majú svoju rolu v tíme. Novými tvárami sú Filip Horváth a Samuel Volárik, čiže som rád za takéto vystuženie kádra,“ priblížil pokračujúci tréner Levíc skladbu tímu na sezónu 2026/2027.
Jeho tím čakajú v príprave prestížne previerky, okrem iného si zmeria sily s majstrom a vicemajstrom Česka - Slaviou Praha ERA NBK a Pardubicami. V septembri navyše nastúpi na duel s euroligovým Bayernom Mníchov, ktorého trénerom je Slovák Anton Gavel.
„Opäť sa nám podarilo vyskladať náročnú zostavu prípravných duelov. Myslím si, že nás to výrazne preverí. Ťahákom bude určite zápas v Mníchove s euroligovým Bayernom. Je to pre nás taký sen, aj keď je to len príprava, ale ukáže nám to najvyšší európsky level. Hlavné bude ukázať, na čom musíme zapracovať pred sezónou,“ prezradil Madzin.
Hneď na začiatku septembra (4. septembra) zabojujú „žlto-zelení“ o prvý Superpohár, v piešťanskej Diplomat aréne budú čeliť Prievidzi. Potom sa preladia na kvalifikačný turnaj Ligy majstrov, kde budú opäť v tzv. majstrovskej vetve bojovať o účasť v skupinovej fáze.
„Pre nás je v polovici septembra prvý cieľ, ktorý chceme zvládnuť. Kvalifikácia Ligy majstrov sa opäť odohrá v Bulharsku, prvým súperom je fínsky Vilpas. To je naše prvotné nastavenie, aby sme to zvládli. Každý to už má v hlave, keďže vieme, čo je náš sen a motivácia. Chceme zopakovať postup do skupinovej fázy, bola by to úžasná vec. Urobíme všetko, aby sa nám to podarilo,“ vyhlásil kouč Levíc.
V domácej Tipos SBL budú Patrioti opäť obhajovať majstrovský titul, celkovo sa pokúsia šiesty rok po sebe zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej. Navyše by radi opäť pridali do zbierky aj Slovenský pohár.
„Ak mám povedať za seba, tak veľmi nevnímam, či nás niekto berie ako terč a chce získať náš skalp. Liga je tak vyrovnaná a súťaživá, že každý tím ide do zápasu s víťaznou mentalitou. Aj v domácej súťaži budeme čeliť kvalitným tímom, čakajú nás teda veľké výzvy,“ dodal na záver Madzin.